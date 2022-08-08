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汐止湖興里候車亭汰舊換新 民眾等車更舒適

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
新北市議員周雅玲協助將汐止區湖興里兩座候車亭汰舊換新，讓民眾等車更舒適安全。 圖／觀天下有線電視提供
新北市議員周雅玲協助將汐止區湖興里兩座候車亭汰舊換新，讓民眾等車更舒適安全。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區湖興里有十幾個社區，居住人口七、八千人，不過，里內的候車亭因為老舊破損又沒辦法整修，等車很不方便，所以，新北市議員周雅玲就協助改善，將兩座候車亭汰舊換新，讓民眾等車更舒適安全。

汐止伯爵街39巷口公車站，全新的候車亭完成，不但明亮乾淨，也讓民眾等車更舒適，可以遮風避雨、長輩還能坐著等車，好方便，主要是因為原本的候車亭因為是私人做的，時間一久老舊破損但又沒辦法整修，實在令人困擾，所以，新北市議員周雅玲就協助汰舊換新。

湖興里長郭書成說，里內伯爵山莊有兩座候車亭是之前鍾里長做的，雖然，當時很貼心做了候車亭方便民眾等車，但很為難的事情是因為是私人做的，公家單位沒有辦法進場維護，所以，當候車亭壞掉或是破洞會漏水的時候就沒辦法維護，民眾就得忍受刮風下雨，很感謝周雅玲協助更新伯爵街39巷口、以及博市社區兩個公車站新式候車亭，讓民眾可以安心的等車，尤其汐止很常下雨，也有地方可以遮風避雨。

民眾說，常常在博市社區站等公車，現在有全新的候車亭真的很方便，尤其在大樹底下可以乘涼等公車很舒適，只是希望能夠有公車資訊看板，這對老人家來說也比較方便，知道車子什麼時候來。

新北市議員周雅玲表示，伯爵這一帶是集合式社區，雖然有民眾是開車騎車，但很多居民也都會搭大眾運輸工具，在等待公車時，之前的候車亭有年久失修的問題，在今年邀請相關單位到現場會勘後，要求更換為可以遮風擋雨的新式候車亭，現在做好了也特地來關心，因為之前有承諾要做兩個部分，現在候車亭是已經做好了，但是公車智慧型看板卻還沒有如期做好，所以，也會再責成相關單盡速將這部分做好，讓民眾在等公車時可以清楚看到車子什麼時候會到，等車更舒適方便。

公車 汐止

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