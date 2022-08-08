汐止觀光夜市找不到？ 地方盼增路標指示牌

汐止觀光夜市裡有不少小吃，也是深夜食堂，不過，沿線的路標指示牌卻不明顯，尤其在大同路、水源路口一帶，不是掛的太高看不到，不然就髒污變形，所以，今(8)日新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘要求改善。

汐止觀光夜市會長邱家豪說，因為舊的指示牌放在太高的地方，民眾根本沒有辦法輕易的知道夜市在那邊，如果能夠在正對著汐止交流道再新增一面指示牌的話，可以讓民眾更方便的看到觀光夜市怎麼走，很感謝議員張錦豪協助爭取讓夜市有更明確的指示牌。

新北市議員張錦豪表示，汐止觀光夜市因為受到疫情影響，需要吸引更多人潮熱絡地方經濟，觀光夜市會長就有反應，在汐止交流道下來的路口的標示並不明顯，所以，今天請里長、會長及市府市場處、公所等相關單位一起討論是不是在交流道下來的水源路口增設觀光夜市指示牌，讓民眾可以清楚看到直走水源路就到了觀光夜市。

張錦豪指出，今天的共識是除了在號誌桿上方增加一面指引牌，另外，同樣是在水源路口另一側的路燈桿上方早就有設置的指示牌，因為，幾個指示牌都有被車子撞過變形，也要求在八月底前進行整齊化。