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平溪南山里用彩繪改善髒亂 首奪環境五星級

觀天下／ 記者陳郁薇／平溪報導
平溪區南山里在里長林再來和志工的努力下，將里內老舊斑駁的牆面一一彩繪，讓社區看起來色彩繽紛。 圖／觀天下有線電視提供
平溪區南山里在里長林再來和志工的努力下，將里內老舊斑駁的牆面一一彩繪，讓社區看起來色彩繽紛。 圖／觀天下有線電視提供

平溪區南山里在里長林再來和志工的努力下，將里內老舊斑駁的牆面一一彩繪，讓社區看起來色彩繽紛，也逐漸改善了地方髒亂點，這也讓南山里首度奪得這次環境五星級認證的肯定。

今年平溪區里環境認證，南山里獲得五星級的認證成績，今(8)日舉行慶功餐會，包括平溪區長曾繁盛和市議員林裔綺及各里里長都來共襄盛舉。

南山里長林再來說，和志工一起努力多年，今年報名五項認證，奪得五星級肯定，他自己和志工都很開心，未來也會繼續將里內老舊牆面彩繪，讓里內更多色彩。

平溪區長曾繁盛說，平溪區共有12里，今年有9個里獲得到里環境認證五星級，另外有3個里獲得四星級認證，尤其南山里今年首度奪五星，全里上下一起把整個環境，包括公廁清新，周遭的公園小綠地，還有包括整個環境都維持得非常的乾淨。

市議員林裔綺說，今年平溪區南山里，獲得五星級的殊榮，很多長輩今天也一起來共襄盛舉，也藉著這樣子的活動，然後宣導希望大家都能夠一起維護環境的清潔，尤其現在還在疫情當中，也跟長輩發送口罩，希望他們隨時要做好保護環境，然後身體健康也要照顧好。

平溪 議員 員林

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