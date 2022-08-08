北海岸自行車道不中斷 洪孟楷爭取草里段

北海岸自行車道從三芝到萬里區，包括淺水灣、白沙灣，還有萬里到金山跳石海岸線，受到許多騎士的喜愛，但就在石門區草里漁港附近，自行車道卻中斷沒有串連，因此立委洪孟楷爭取將這個自行車道的缺口補起來，串連真正的北海岸自行車道。

立委洪孟楷表示，從金山往石門方向，進到石門草里有2公里多的地方沒有自行車道，許多騎士都得騎到馬路上與車爭道，因此邀請主管機關公路總局、北觀處、石門區公所等單位來到現場會勘，爭取初步的計劃與經費預算。

草里里長李金寶也說，別人金山都將自行車道做到草里門口，自家卻沒有設施可以串連，也讓草里近期才發展出的觀光有些許遺憾，也希望政府可以不分區別，也將這段的自行車道延續。

立委洪孟楷指出，今年年底會做整個路網的可行性評估，並且找出最佳方案、替代方案以及備用方案，而在方案出爐後，接著也請公路總局明年就要做出設計，並且預留經費預算，也期盼在明年年底前可以發包並且施工，將這一段的自行車路廊串連起來。也期盼在各單位的努力規劃下，讓北海岸自行車可以通行無阻礙，創造地方更完善的觀光休閒設施。