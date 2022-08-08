快訊

裴洛西訪台是個錯誤？拜登首回應「台海危機」：這是她的決定

南韓首爾晚間暴雨！成人半身慘遭淹沒 地鐵站變成「大瀑布」

疑共軍飛行器 今晚大舉侵入金馬防區禁制水域上空

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北海岸自行車道不中斷 洪孟楷爭取草里段

觀天下／ 記者許端驛／石門報導
立委洪孟楷爭取將石門區草里漁港自行車道的缺口補起來，串連真正的北海岸自行車道。 圖／紅樹林有線電視提供
立委洪孟楷爭取將石門區草里漁港自行車道的缺口補起來，串連真正的北海岸自行車道。 圖／紅樹林有線電視提供

北海岸自行車道從三芝到萬里區，包括淺水灣、白沙灣，還有萬里到金山跳石海岸線，受到許多騎士的喜愛，但就在石門區草里漁港附近，自行車道卻中斷沒有串連，因此立委洪孟楷爭取將這個自行車道的缺口補起來，串連真正的北海岸自行車道。

立委洪孟楷表示，從金山往石門方向，進到石門草里有2公里多的地方沒有自行車道，許多騎士都得騎到馬路上與車爭道，因此邀請主管機關公路總局、北觀處、石門區公所等單位來到現場會勘，爭取初步的計劃與經費預算。

草里里長李金寶也說，別人金山都將自行車道做到草里門口，自家卻沒有設施可以串連，也讓草里近期才發展出的觀光有些許遺憾，也希望政府可以不分區別，也將這段的自行車道延續。

立委洪孟楷指出，今年年底會做整個路網的可行性評估，並且找出最佳方案、替代方案以及備用方案，而在方案出爐後，接著也請公路總局明年就要做出設計，並且預留經費預算，也期盼在明年年底前可以發包並且施工，將這一段的自行車路廊串連起來。也期盼在各單位的努力規劃下，讓北海岸自行車可以通行無阻礙，創造地方更完善的觀光休閒設施。

自行車 車道 石門 洪孟楷

延伸閱讀

到場才知被刪致詞 洪孟楷搶麥盼中央核定淡北道路經費

吳思瑤批蔣萬安雙面 藍委酸：在形容與林秉樞的關係？

林佳龍要侯友宜承諾做滿4年 藍委拿這點反酸：好意思？

影／批罔顧安全 洪孟楷揭新竹球場預定年底才完工

相關新聞

侯友宜裁示新建中和納骨塔 盼里長們別又嫌太近

新北市長侯友宜今在中和連辦兩場行動治理座談，會中殯葬處提案在現有中和納骨塔旁新建一座。民政局則說，將利用現有納骨堂旁素地...

北市第3階段機車格下周一收費 月票組合每月可省150元

為落實使用者付費原則，降低私人運具使用及提升公共運輸量能，北市停管處自8月15日起推動第3階段收費，優先針對市中心捷運站...

北海岸自行車道不中斷 洪孟楷爭取草里段

北海岸自行車道從三芝到萬里區，包括淺水灣、白沙灣，還有萬里到金山跳石海岸線，受到許多騎士的喜愛，但就在石門區草里漁港附近，自行車道卻中斷沒有串連，因此立委洪孟楷爭取將這個自行車道的缺口補起來，串連真正的北海岸自行車道。

平溪南山里用彩繪改善髒亂 首奪環境五星級

平溪區南山里在里長林再來和志工的努力下，將里內老舊斑駁的牆面一一彩繪，讓社區看起來色彩繽紛，也逐漸改善了地方髒亂點，這也讓南山里首度奪得這次環境五星級認證的肯定。

汐止湖興里候車亭汰舊換新 民眾等車更舒適

汐止區湖興里有十幾個社區，居住人口七、八千人，不過，里內的候車亭因為老舊破損又沒辦法整修，等車很不方便，所以，新北市議員周雅玲就協助改善，將兩座候車亭汰舊換新，讓民眾等車更舒適安全。

汐止觀光夜市找不到？ 地方盼增路標指示牌

汐止觀光夜市有不少小吃，也是深夜食堂，不過，沿線的路標指示牌卻不明顯，尤其在大同路、水源路口一帶，不是掛的太高看不到，不然就髒污變形，所以，今(8)日新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘要求改善。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。