快訊

裴洛西訪台是個錯誤？拜登首回應「台海危機」：這是她的決定

南韓首爾晚間暴雨！成人半身慘遭淹沒 地鐵站變成「大瀑布」

疑共軍飛行器 今晚大舉侵入金馬防區禁制水域上空

鶯歌水管破裂淹水 新北市府每戶發5000元慰問金

中央社／ 新北8日電

新北市政府社會局發放鶯歌區管線爆裂淹水受災戶每戶新台幣5000元慰問金，社會局長張錦麗說，預計發放71戶共35萬5000元；此外，自來水公司說，會依民眾申報金額盡快賠償。

社會局今天發布新聞稿表示，鶯歌文化路6日水管爆裂造成大面積淹水，波及鄰近路段商家與住戶。

張錦麗表示，這次淹水不屬天然災害，應由台灣自來水股份有限公司賠償，但考量店家貨品被浸溼及住戶家具泡水受潮，依新北市長侯友宜指示，以社會救濟會報民間捐贈善款支應慰問金。

社會局說，目前已發54戶。

自來水公司第十二區管理處副處長陳文龍告訴中央社記者，這2天已與里長和區公所發放申請表格，會逐戶向民眾確認損害金額後，依公司規定，盡快受理賠償事宜。

受災商家說，泥水瞬間湧入，有些貨品來不及搬運而受損。

新北市長 淹水 侯友宜

延伸閱讀

鶯歌自來水爆管修復 三鶯大橋開放雙向通車

相關新聞

侯友宜裁示新建中和納骨塔 盼里長們別又嫌太近

新北市長侯友宜今在中和連辦兩場行動治理座談，會中殯葬處提案在現有中和納骨塔旁新建一座。民政局則說，將利用現有納骨堂旁素地...

北市第3階段機車格下周一收費 月票組合每月可省150元

為落實使用者付費原則，降低私人運具使用及提升公共運輸量能，北市停管處自8月15日起推動第3階段收費，優先針對市中心捷運站...

北海岸自行車道不中斷 洪孟楷爭取草里段

北海岸自行車道從三芝到萬里區，包括淺水灣、白沙灣，還有萬里到金山跳石海岸線，受到許多騎士的喜愛，但就在石門區草里漁港附近，自行車道卻中斷沒有串連，因此立委洪孟楷爭取將這個自行車道的缺口補起來，串連真正的北海岸自行車道。

平溪南山里用彩繪改善髒亂 首奪環境五星級

平溪區南山里在里長林再來和志工的努力下，將里內老舊斑駁的牆面一一彩繪，讓社區看起來色彩繽紛，也逐漸改善了地方髒亂點，這也讓南山里首度奪得這次環境五星級認證的肯定。

汐止湖興里候車亭汰舊換新 民眾等車更舒適

汐止區湖興里有十幾個社區，居住人口七、八千人，不過，里內的候車亭因為老舊破損又沒辦法整修，等車很不方便，所以，新北市議員周雅玲就協助改善，將兩座候車亭汰舊換新，讓民眾等車更舒適安全。

汐止觀光夜市找不到？ 地方盼增路標指示牌

汐止觀光夜市有不少小吃，也是深夜食堂，不過，沿線的路標指示牌卻不明顯，尤其在大同路、水源路口一帶，不是掛的太高看不到，不然就髒污變形，所以，今(8)日新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘要求改善。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。