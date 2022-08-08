鶯歌水管破裂淹水 新北市府每戶發5000元慰問金
新北市政府社會局發放鶯歌區管線爆裂淹水受災戶每戶新台幣5000元慰問金，社會局長張錦麗說，預計發放71戶共35萬5000元；此外，自來水公司說，會依民眾申報金額盡快賠償。
社會局今天發布新聞稿表示，鶯歌文化路6日水管爆裂造成大面積淹水，波及鄰近路段商家與住戶。
張錦麗表示，這次淹水不屬天然災害，應由台灣自來水股份有限公司賠償，但考量店家貨品被浸溼及住戶家具泡水受潮，依新北市長侯友宜指示，以社會救濟會報民間捐贈善款支應慰問金。
社會局說，目前已發54戶。
自來水公司第十二區管理處副處長陳文龍告訴中央社記者，這2天已與里長和區公所發放申請表格，會逐戶向民眾確認損害金額後，依公司規定，盡快受理賠償事宜。
受災商家說，泥水瞬間湧入，有些貨品來不及搬運而受損。
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