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北市第24期疫苗明後2天系統開放 晚上9點前都能預約

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市衛生局表示，北市第24期疫苗將於明後2日開放預約，預約時間延長至晚上9時。聯合報系資料照
北市衛生局表示，北市第24期疫苗將於明後2日開放預約，預約時間延長至晚上9時。聯合報系資料照

中央流行疫情指揮中心宣布，台北市今新增1500例本土病例，截至8月7日止，確診者居家照護人數1萬4783人、列管中居家隔離人數1885人。北市衛生局表示，北市第24期疫苗將於明後2日開放預約，為方便民眾預約，預約時間延長為早上9時至晚間9時。

衛生局說明，因應Omicron BA.4BA.5疫情可能造成的本土感染風險，接種新冠疫苗可降低因感染新冠肺炎造成的重症、住院或死亡風險，呼籲符合資格的民眾，尤其是12歲以下上位接種第1劑或50歲以上尚未接種第4劑（第二次追加劑），盡速完成疫苗接種。

衛生局表示，北市第24期疫苗預約將於8月9日（二）、10日（三）開放預約，預約時間由原本的上午9時至下午5時，延長為上午9時至晚間9時，以便利民眾預約，接種日期為8月15日至21日。相關接種訊息可查閱臺北市防疫專區疫苗接種訊息（https://reurl.cc/o1Y8Vv）。

衛生局 新冠疫苗 北市 Omicron BA.4 BA.5

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