北市新興菸條例上路4個月 議員轟電子煙照賣業者沒在怕

台北市新興菸品管理自治條例今年3月下旬公布施行，規定電子煙、加熱式菸品納管禁止販售。不過議員王鴻薇發現，自治條例上路已4個月，網路販賣電子煙的賣家依舊不減；甚至台北市還有許多電子煙實體店面，照常營業，根本完全沒在怕。北市衛生局回應，稽查的確有努力空間，衛生局長黃世傑表示，會繼續努力加強取締。

王鴻薇今天在議會警政衛生部門質詢，台北市新興菸品管理自治條例上路已經4個月，不過以目前衛生局的取締成效看，其實並不理想，根據市府提供最新資料，截至8月3日為止，非法販售電子煙的取締件數僅11件，共裁罰11萬元，其他包含在室內吸食、戶外非吸菸區吸食共24件，裁罰4.6萬。

王鴻薇說，她的辦公室實習生實地到西門町商圈，就發現當地至少還有2家電子煙店面仍在營業，直接在Google Map頁面搜尋關鍵字「電子煙」，更可以發現在台北市境，至少還有15家以上的電子煙店面仍在營業中，評論區甚至還有這兩周購買電子煙民眾分享的心得。議員質疑，這些資訊大家都查得到，難道就只有台北市政府查不到嗎？

甚至在各大拍賣網站上，電子煙的販售也完全不受影響，議員上網搜尋發現，各種電子煙機型、煙油都買得到，網站上也直接寫明物品所在地就在台北市，市府到底是不會查，還是懶得查？

王鴻薇說，台北市新興菸品管理自治條例既然已經公告施行，市府就要加強取締，民眾隨手一查就可以查到15個實體店面，還有無數個網路商店，市府4個月來竟只罰了11件，實在是太過消極。

北市衛生局健康管理科長林夢蕙坦言，稽查的確有努力空間，不過先前這四個月，實體店家已經稽查184家次，網路監看也稽查401頻次，還有跨局處稽查也查了1萬4千多次，稽查力道都在努力當中。

衛生局表示，目前西門町已列管14家店家，執法以來，也已經有20家電子菸店家歇業，目前也有查到繼續營業但有轉型的店家，會進一步列管，至於網路部分也會加強力道稽查，只要是在台北市的網路店家，會加強取締，會繼續努力。

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