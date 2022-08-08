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父親節、國際貓咪日同一天 新北市推「一日貓爸爸」體驗活動

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市政府動保處今天起到8月底，在猴硐貓村舉辦「一日貓爸爸」體驗活動。圖／新北市動保處提供
新北市政府動保處今天起到8月底，在猴硐貓村舉辦「一日貓爸爸」體驗活動。圖／新北市動保處提供

8月8日是父親節，也是國際貓咪日。新北市政府動保處今天起到8月底，在猴硐貓村舉辦「一日貓爸爸」體驗活動。民眾可現場報名，並在貓村人員指導下，學習清理貓砂、餵食等照顧貓咪工作，與貓村招牌貓咪「硐鑼燒」合照互動，可獲贈貓咪專屬肉泥條。

動保處表示，瑞芳猴硐貓村以猴硐車站為中心，從柴寮路介壽橋到柴寮路第3停車場，統計共有190隻貓咪。今起到月底邀集民眾體驗「一日貓爸爸」，學習照顧貓及與貓互動，「硐鑼燒」也化身公關大使，和遊客合照互動。

動保處獸醫師林子筠說，要和貓咪建立親密關係與安全感，記得速度要放慢，一開始可以從50公分左右距離開始嘗試，使用肉泥條等零食吸引。如果貓咪開始哈氣表示可能靠得太近。使用錯誤方式訓練，會讓貓咪感到害怕。另外也可藉由梳毛、按摩等方式與貓咪互動，讓貓咪變得更親人。

動保處表示，毛寶貝不僅是寵物，更是陪伴人類一起面對生活的家人。民眾如有認養需求，可前往新北市各動物之家及認養小棧認養毛寶貝，享有免費辦理寵物登記、絕育補助及終身免費狂犬病疫苗注射等優惠。認養前請審慎考量，認養了就不棄養，要照顧毛寶貝一生。

猴硐貓村認養小棧的貓咪，都已完成絕育及狂犬病疫苗預防注射，並經過親人訓練，有意認養的人，可撥打(02)2406-1059洽詢，通過評估完成認養，可獲得包含2包市價超過500元飼料及乾洗劑好禮大寵包。

新北市瑞芳區猴硐貓公所，常見民眾前往拍照打卡。圖／新北市動保處提供
新北市瑞芳區猴硐貓公所，常見民眾前往拍照打卡。圖／新北市動保處提供
新北市政府動保處今天起到8月底，在猴硐貓村舉辦「一日貓爸爸」體驗活動。圖／新北市動保處提供
新北市政府動保處今天起到8月底，在猴硐貓村舉辦「一日貓爸爸」體驗活動。圖／新北市動保處提供
新北市政府動保處今天起到8月底，在猴硐貓村舉辦「一日貓爸爸」體驗活動。圖／新北市動保處提供
新北市政府動保處今天起到8月底，在猴硐貓村舉辦「一日貓爸爸」體驗活動。圖／新北市動保處提供
新北市政府動保處今天起到8月底，在猴硐貓村舉辦「一日貓爸爸」體驗活動。圖／新北市動保處提供
新北市政府動保處今天起到8月底，在猴硐貓村舉辦「一日貓爸爸」體驗活動。圖／新北市動保處提供
新北市猴硐貓村認養小棧，有許多貓隻正在尋找終生貓爸媽。圖／新北市動保處提供
新北市猴硐貓村認養小棧，有許多貓隻正在尋找終生貓爸媽。圖／新北市動保處提供

貓咪 認養 新北 猴硐

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