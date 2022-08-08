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板橋文化路、民權路口改善計畫效果佳 事故率減少58%

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
板橋區文化路與民權路口改善後，通過的公車班次持續增加，事故數卻由每年49件逐年遞減至13件，減少58%，改善效果良好。圖／新北市交通局提供
板橋區文化路與民權路口改善後，通過的公車班次持續增加，事故數卻由每年49件逐年遞減至13件，減少58%，改善效果良好。圖／新北市交通局提供

新北市交通局為了改善板橋文化路與民權路易肇事路口交通問題，將路口範圍縮小30%，使車輛通過路口時間及距離縮減60%，並建置新北市第一條公車專用道，即使通過的公車班次持續增加，事故數卻由每年49件逐年遞減至13件，減少58%，改善效果良好。

交通局長鍾鳴時表示，板橋文化路往台北市方向行經民權路時只有2車道，在民權路至漢生東路間則配置5車道，過漢生東路後又變為3車道，為有效利用道路空間紓解車流及改善交通安全，交通局在捷運環狀線完工後至府中雙城計畫執行前，即與養工處配合，先行規畫文化路公車專用道及改造文化路與民權路口。

交通局交通管制工程科長林昭賢指出，市府透過分隔島偏移及縮小路口的工程手段，並依據交通量及各車種需求，合理分配公車專用道與其他車輛行車空間，另外也藉由設置行人庇護島、放大型行人燈、綠色鋪面行人穿越道，並搭配號誌管控減少行人與車輛交織，讓行人、公車、機車及轉向車輛都能有安全、順暢的通行動線。

林昭賢說，他們在2019年底於板橋文化路啟用新北首條公車專用道後，已將多班公車路線調整至專用道，分散原行駛縣民大道與新府路的公車數量；在去年年底並配合「府中雙城」計畫，再將行駛府中路的公車路線引導至文化路公車專用道，交通局藉由路口改造，加上號誌時制重整，加強車流續進效率，使尖峰時段文化路與縣民大道周邊路口延滯時間減少10%，整體交通變得更加通暢。

交通局指出，自路口全面改善後，事故件數大幅下降58%，尖峰時段延滯時間亦明顯減少，有效改善公車與其他車輛交織及易生事故問題，交通局將持續推動人本交通並兼顧安全與效率的目標努力。

公車

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