女子闖入砸盆栽 北市社會局指因僱看護情緒激動
北市社會局證實，有名女子今天上午衝進辦公室砸毀盆栽後就離去。社會局說該女子因看護聘僱一事情緒激動，會再積極協助媒合相關資源，其他個案隱私不便透露。
台北市社會局在媒體群組說明，上午衝進辦公室的女子，因家中有照顧需求的身心障礙孩子，過去社會局協助聘請過外籍看護，也媒合過長照居服及機構，也利用民間捐款支應相關照顧費用。
社會局說，這名母親對於照顧要求相對較高，所以一直以來無法與她達成照顧共識，加上近兩年因疫情影響，在看護聘僱上又更困難。因此，個案母親情緒激動下衝進北市府社會局辦公室，砸了一盆盆栽後離去。
社會局回應，會再積極協助媒合相關照顧資源，盼能理性溝通，更不鼓勵用暴力行為訴求；也不便透露太多個案隱私細節。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言