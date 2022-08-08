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女子闖入砸盆栽 北市社會局指因僱看護情緒激動

中央社／ 台北8日電

北市社會局證實，有名女子今天上午衝進辦公室砸毀盆栽後就離去。社會局說該女子因看護聘僱一事情緒激動，會再積極協助媒合相關資源，其他個案隱私不便透露。

台北市社會局在媒體群組說明，上午衝進辦公室的女子，因家中有照顧需求的身心障礙孩子，過去社會局協助聘請過外籍看護，也媒合過長照居服及機構，也利用民間捐款支應相關照顧費用。

社會局說，這名母親對於照顧要求相對較高，所以一直以來無法與她達成照顧共識，加上近兩年因疫情影響，在看護聘僱上又更困難。因此，個案母親情緒激動下衝進北市府社會局辦公室，砸了一盆盆栽後離去。

社會局回應，會再積極協助媒合相關照顧資源，盼能理性溝通，更不鼓勵用暴力行為訴求；也不便透露太多個案隱私細節。

外籍看護 北市 盆栽

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