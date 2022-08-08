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新住民逾11萬 新北設7座學習中心培力、一站式就業諮詢
新北市約有11萬多名新住民。為讓新住民更快適應，教育局長張明文說，新北設有7座新住民學習中心，規畫七大類、百門培力課程，以及線上學資源，也有一站式生活及就業諮詢服務。
教育局長張明文表示，新北市設7座新住民學習中心，規畫七大類、百門培力課程，並建置「新北市國際教育資訊網-新住民好學平台」，提供線上學習資源，同時國際多元服務櫃檯提供六種語言服務，享有一站式生活及就業諮詢服務。另外，還有國際新民IN新北的Line社群，關注新住民樂學、樂業、樂活的生活資訊。
新北新住民多數為女性，男性僅有1萬3千多名，職業包括新住民語文教學支援人員、華語班學員和學校外師等。其中青潭國小馬來西亞語教支老師吳振南，身兼廣播主持人，在節目分享馬來語教學，曾在錄製馬來語教學廣播節目時，找女兒吳若瑜擔綱助理主持，父女倆事前演練多次，節目效果生動有趣。
吳振南說台灣的父親節是8月8日，馬來西亞的父親節是6月的第3個星期日，每年能過兩次父親節真是雙倍開心，只要看到太太跟孩子一起吃飯時的幸福笑容，就是最好的父親節禮物。
任職及人高中英語老師的Christopher Smith則笑稱，他的家就是雙語俱樂部，因為孩子從小自然學習兩種語言及文化，他也堅信在餐桌能傳遞文化的價值，每日早起為兒女準備道地的英式早餐；同時他校積極參與國外校際合作線上教學，讓新北學生與國外師生交流，希望學生能學到跨語言、跨文化的寶貴經驗。
來台十多年菲律賓籍的尼可則說，因喜愛新北的生活機能和美麗風景，3年前全家移居新北，尼可的兒女在台灣長大，從未體驗過菲律賓的文化和傳統，自己常和他們分享母國的生活點滴、傳統菲律賓菜餚以及椰子所製作的甜甜的飲品等，讓他們更瞭解菲律賓的飲食文化與生活習俗。
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