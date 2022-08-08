基隆又有新跳蛙公車路線 瑞芳往來松山 暖暖通勤族受惠

行經基隆市暖暖區的「瑞芳──松山線」跳蛙公車即將上路，基隆市副議長林沛祥和暖暖區市議員連恩典、林旻勳今天表示，這條路線可望讓暖暖區通勤南港、松山的通勤族乘客，節省20分鐘以上搭車時間。有意搭乘的人，即日起可在「跳蛙公車」App登記預購；使用1280月票也可搭乘。

暖暖區往台北的通勤族長年受公共運輸不便所苦，連恩典、林旻勳和新北市議員林裔綺合作，研究造福瑞芳、暖暖民眾更便捷通勤方案，並在林沛祥出面與雙北市府溝通協調後，促成瑞芳發車，行經暖暖區前往南港、松山的跳蛙公車15日起發車。

瑞芳──松山線跳蛙公車上班時段在瑞芳發2班車，下班時段在松山發2班車，全線目前規畫10站，分別為瑞芳、傑魚坑、四腳亭、幸福華城、寫意山水以、暖暖郵局、南港展覽館、南港轉運站、玉成國小和松山車站。

林沛祥說，這條跳蛙公車路線優勢非常多，比如從國道3號高速公路進入南港展覽館，可以避開上下班時段交通壅塞的汐止區，此外也可使用雙北1280月票，讓暖暖區通勤族不但省時，還能省錢。

林旻勳和連恩典表示，有意搭乘這條跳蛙公車路線的民眾，可在跳蛙公車App線上訂票，保留座位。使用1280月票搭乘，則要有座位才能上車。未來如果預訂搭乘人數多，會再協調負責營運的基隆客運加開班次。

暖暖區未參與此案的市議員王醒之表示，新的跳蛙公車對暖暖通勤族來說有如及時雨，稍微紓解旱象。這條路線由基隆客運營運，在資源有限的情況下，是否排擠原有的1088、1061(A)、1062路線班次，需要密切注意。