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石碇永安里36戶不必再挑水 有簡易自來水可用

聯合報／ 記者劉懿萱施鴻基／新北即時報導
新北水利局建置2座6噸聚乙烯水塔，供民眾使用。圖／新北水利局提供
新北水利局建置2座6噸聚乙烯水塔，供民眾使用。圖／新北水利局提供

新北市石碇區永安里有數百人口，但局部地區沒有自來水，居民長期引山泉水使用，供水受天候如降雨因素影響，降雨量不足的時候就容易缺水。水利局補助266萬元經費協助改善，解決永安里塗潭道路及台九線旁住戶供水。

為改善永安里居民生活用水不穩定的狀況，水利局鑿2處井取水，深度分別為110、116公尺，並新增6噸聚乙烯水塔2座，希望先解決以往長時間降雨不足所造成的缺水狀況，提供沿線36戶居民更穩定用水。

永安里長蕭敏玲表示，過去里民要到遠處挑水回家使用，但如今居民大多年邁，已無體力再跋山涉水挑水，簡易自來水系統的建置造福永安里民，不必再擔心不挑水就沒水可用。

水利局長宋德仁表示，新北市幅員廣大，且城鄉地理環境差異大，仍有少數民眾因地形、經費或意願等問題影響，迄今無自來水可用，市府每年編列約5000萬費協助改善，希望能有效提供民眾生活用水。

新北水利局鑿2處井取水，深度分別為110、116公尺。圖／新北水利局提供
新北水利局鑿2處井取水，深度分別為110、116公尺。圖／新北水利局提供

水利局 德仁

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