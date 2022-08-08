石碇永安里36戶不必再挑水 有簡易自來水可用

新北市石碇區永安里有數百人口，但局部地區沒有自來水，居民長期引山泉水使用，供水受天候如降雨因素影響，降雨量不足的時候就容易缺水。水利局補助266萬元經費協助改善，解決永安里塗潭道路及台九線旁住戶供水。

為改善永安里居民生活用水不穩定的狀況，水利局鑿2處井取水，深度分別為110、116公尺，並新增6噸聚乙烯水塔2座，希望先解決以往長時間降雨不足所造成的缺水狀況，提供沿線36戶居民更穩定用水。

永安里長蕭敏玲表示，過去里民要到遠處挑水回家使用，但如今居民大多年邁，已無體力再跋山涉水挑水，簡易自來水系統的建置造福永安里民，不必再擔心不挑水就沒水可用。