新北兒藝節主場今晚閉幕 線上節目、遊戲還能玩到8月14日

2022新北市兒童藝術節主場活動今晚閉幕，由紙風車劇團閉幕壓軸演出，約有3千多人到場，氣氛十分熱鬧。市長侯友宜說，雖然市民廣場主場今日閉幕，但線上節目及周邊活動，包括新板藝廊妖怪電影院、線上節目及遊戲一路至8月14日止，讓小朋友繼續暢玩，相約明年再見。

今年新北市兒童藝術節是睽違2年後正式回歸的實體及線上活動，而怪獸主題從2017年登場以來，今年已邁入第6年，從7月29日開幕以來已有超過50萬民眾參與，而今晚的閉幕演出約有三千多人到場，多數為小朋友，氣氛十分熱鬧。

侯友宜表示，雖然市民廣場主場於今日閉幕，但線上節目及周邊活動等將一路持續至8月14日，讓大、小朋友可以繼續暢玩，明年也將帶來更令小朋友期待的怪獸主題。

文化局說，今年新板藝廊跟台哥大MyVideo合作推出妖怪電影院，精選六部電影，於周末免費放映，觀眾可以跟怪獸一起肩靠肩看電影。8月13日及8月14日帶來的是《可可夜總會》及《魔法阿嬤》，看完電影還有機會得到精美小禮物。