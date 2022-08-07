聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北兒藝節主場今晚閉幕 線上節目、遊戲還能玩到8月14日

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
侯友宜表示，雖然市民廣場主場於今日閉幕，但線上節目及周邊活動等將一路持續至8月14日，讓大、小朋友可以繼續暢玩。記者劉懿萱／攝影
侯友宜表示，雖然市民廣場主場於今日閉幕，但線上節目及周邊活動等將一路持續至8月14日，讓大、小朋友可以繼續暢玩。記者劉懿萱／攝影

2022新北市兒童藝術節主場活動今晚閉幕，由紙風車劇團閉幕壓軸演出，約有3千多人到場，氣氛十分熱鬧。市長侯友宜說，雖然市民廣場主場今日閉幕，但線上節目及周邊活動，包括新板藝廊妖怪電影院、線上節目及遊戲一路至8月14日止，讓小朋友繼續暢玩，相約明年再見。

今年新北市兒童藝術節是睽違2年後正式回歸的實體及線上活動，而怪獸主題從2017年登場以來，今年已邁入第6年，從7月29日開幕以來已有超過50萬民眾參與，而今晚的閉幕演出約有三千多人到場，多數為小朋友，氣氛十分熱鬧。

侯友宜表示，雖然市民廣場主場於今日閉幕，但線上節目及周邊活動等將一路持續至8月14日，讓大、小朋友可以繼續暢玩，明年也將帶來更令小朋友期待的怪獸主題。

文化局說，今年新板藝廊跟台哥大MyVideo合作推出妖怪電影院，精選六部電影，於周末免費放映，觀眾可以跟怪獸一起肩靠肩看電影。8月13日及8月14日帶來的是《可可夜總會》及《魔法阿嬤》，看完電影還有機會得到精美小禮物。

線上則有宇宙小耳朵音樂頻道、博物館線上節目及怪獸出任務線上遊戲，帶來囊括音樂節目、手作課程及趣味遊戲等多元內容。怪獸出任務以大家耳熟能詳的遊戲類型為基礎，融入任務挑戰累積點數模式，號召民眾持續闖關累積經驗，根據點數所獲得的抽獎機會，有機會獲得Switch等多項大獎。

今年新北市兒童藝術節是睽違2年後正式回歸的實體及線上活動。記者劉懿萱／攝影
今年新北市兒童藝術節是睽違2年後正式回歸的實體及線上活動。記者劉懿萱／攝影
2022新北市兒童藝術節主場活動今晚閉幕。記者劉懿萱／攝影
2022新北市兒童藝術節主場活動今晚閉幕。記者劉懿萱／攝影

侯友宜 藝術節

延伸閱讀

侯友宜被批爭功諉過 林佳龍：政績是大家的

相關新聞

北藝感恩日 柯文哲哽咽提到蔡炳坤

台北表演藝術中心歷經10年興建，昨天舉辦感恩日活動。市長柯文哲向所有推動者致謝，並表示有大家共同努力，才讓北藝這座台北新...

公車智慧站牌故障多 天熱候車苦

台北市公車動態資訊系統維修率逐年增加，今年已達2成，每年須投入600萬元維修，平均每5處就有1處出問題，嚴重影響民眾候車...

隱瞞異常、指示種菜？ 北捷董座否認

台北捷運遭質疑隱瞞異常事故通報，議員簡舒培接獲內部檢舉，指北捷7月21日發生3起事故，但檢討報告卻僅提到1起；還有軌道冒...

新北公幼未達4成 家長怨入學難

教育部106年訂下公共化幼兒園收托率40%目標，但新北仍未達標，目標差額還有1萬3427名，全市11萬8千多名幼兒有近7...

新北兒藝節線上節目、遊戲 玩到14日

新北兒童藝術節主場活動昨晚閉幕，由紙風車劇團閉幕壓軸演出，約3千多人到場，氣氛熱鬧。市長侯友宜說，市民廣場主場閉幕，相約...

今起報名 新北樂齡中心 324門新課

新北市在29區設有31所樂齡中心，每年都開辦約650門課程，讓長者不僅可以學習技藝，更可透過社團認識新朋友。今年秋季班樂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。