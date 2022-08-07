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新北兒藝節主場今晚閉幕 線上節目、遊戲還能玩到8月14日
2022新北市兒童藝術節主場活動今晚閉幕，由紙風車劇團閉幕壓軸演出，約有3千多人到場，氣氛十分熱鬧。市長侯友宜說，雖然市民廣場主場今日閉幕，但線上節目及周邊活動，包括新板藝廊妖怪電影院、線上節目及遊戲一路至8月14日止，讓小朋友繼續暢玩，相約明年再見。
今年新北市兒童藝術節是睽違2年後正式回歸的實體及線上活動，而怪獸主題從2017年登場以來，今年已邁入第6年，從7月29日開幕以來已有超過50萬民眾參與，而今晚的閉幕演出約有三千多人到場，多數為小朋友，氣氛十分熱鬧。
侯友宜表示，雖然市民廣場主場於今日閉幕，但線上節目及周邊活動等將一路持續至8月14日，讓大、小朋友可以繼續暢玩，明年也將帶來更令小朋友期待的怪獸主題。
文化局說，今年新板藝廊跟台哥大MyVideo合作推出妖怪電影院，精選六部電影，於周末免費放映，觀眾可以跟怪獸一起肩靠肩看電影。8月13日及8月14日帶來的是《可可夜總會》及《魔法阿嬤》，看完電影還有機會得到精美小禮物。
線上則有宇宙小耳朵音樂頻道、博物館線上節目及怪獸出任務線上遊戲，帶來囊括音樂節目、手作課程及趣味遊戲等多元內容。怪獸出任務以大家耳熟能詳的遊戲類型為基礎，融入任務挑戰累積點數模式，號召民眾持續闖關累積經驗，根據點數所獲得的抽獎機會，有機會獲得Switch等多項大獎。
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