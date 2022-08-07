貳樓餐飲創辦人捐300萬元 認助63位孩子安心上學

貳樓餐飲集團創辦人暨董事長黃寶世在2021年初加入認助人行列，捐贈300萬元認助金，一共幫助63位台北市的弱勢學生，今為迎接父親節，他更邀請認助學生到旗下貳樓餐廳聚餐。受認助王同學和王媽媽說，多虧每月的認助金，讓她在忙於工作時可以送孩子到安親班。

黃寶世多年來，向財團法人台北市政府教育局認助清寒學生基金會捐款，認助清寒學生，今為迎接父親節，他更邀請受認助學生到旗下貳樓餐廳聚餐。

教育局表示，黃寶世年輕時在餐飲業打工到白手起家的經歷，讓他有感社會資源分布不均，經濟弱勢的孩子翻轉不易，希望透過認助清寒學生，讓孩子在成長過程不致於為了溫飽而輟學或放棄探索潛能的機會。他捐助了300萬，共認助了63位孩子，包含國小、國中到高中的學生，其中有38位學生每月生活費2000或3000元、25位學生每學期學費5000元，讓這群孩子能安心就學。

教育局表示，黃寶世認助的孩子多來自單親或隔代教養家庭，或家中經濟來源突遭重大意外，例如，楊同學的母親獨自撫養三個小孩，楊母接案室內設計工作受新冠疫情影響收入大減，而楊同學從小對音樂有興趣，但學音樂所費不貲，升上高中後接受認助才讓楊生的減輕學費負擔，繼續學習往夢想邁進。

教育局表示，另一位就讀小學三年級的王同學也來自單親家庭，王母說每月的認助金，讓她在忙於工作時可以送孩子到安親班，王同學則分享，很開心能到「認助人爸爸」的餐廳吃飯，她希望未來自己有能力，也能向「認助人爸爸」看齊，幫助其他需要幫助的人。

另外，黃寶世認助的孩子還包含自閉症、腦性麻痺等特殊教育生，更需要治療與教育龐大的費用，這筆認助金讓學生與家長相當感謝認助人雪中送炭。黃寶世表示，希望讓特教生也能感受到關懷外，很期待能透過相見歡與孩子互動分享，他認為與孩子的交流讓捐款更有意義。

黃寶世的夫人吳宇童表示，每次收到受認助學生的感謝信，從注音到文字，「謝謝」就擁有很大的力量，就像播下善的種子一樣，相信未來孩子成長茁壯，也能為社會付出貢獻。

教育局長曾燦金表示，黃寶世賢伉儷的善款義舉與對孩子的溫暖關懷，令人感動與敬佩。台北市需要幫助的弱勢家庭其實比想像中的多。基金會去年認助人數有1934人，今年至7月為止，已認助1947位學生。受新冠肺炎疫衝擊，已連續兩年受認助學生數增加5％，弱勢家庭或孩子更需要社會大眾持續伸出援手。相關認助資訊請洽教育局認助清寒學生基金會2727-5925或參考基金會網站。