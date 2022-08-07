淡水魚人碼頭超精采水舞秀 每晚都有表演

新北市府在7月22日到9月25日每晚7時至9時30分間於淡水漁人碼頭推出消暑的水舞秀，每半小時展演1場，每日共6場次3首曲目輪播，周周更換展演曲目，歡迎民眾夜間揪伴來漁人碼頭觀賞動感水舞聲光秀，配合活動期間木棧道商店街也特別推出消費優惠，讓這趟旅程豐富不乏味。

新北市漁業處表示，木棧道商家配合水舞展演期間，特別推出消費優惠，包括「大胖海產」消費滿5樣海產贈送新鮮時蔬1盤、「那年海邊」推出義大利麵/飯套餐特價優惠及大杯咖啡第2杯半價優惠、「台灣小吃」炸物消費滿300元贈送可樂一杯、「漁村拉麵」消費滿1000元送薯條1份、「漁人水岸」消費顧客在仲夏繽紛樂FB活動頁面按讚即可獲精美小禮1份(每桌1份)、「越南美食」滿千送小份春捲1份、「九份芋圓豆花」消費芋圓折抵10元、「寶島百味」烤魷魚2隻優惠價200元及甘蔗汁/洛神花茶任選2瓶100元、「小龐德兒童超跑」消費至FB/IG打卡標記小龐德享任車種遊玩時間增加10分鐘。

漁業處指出，為活絡漁港夜經濟，市府每年都會在淡水漁人碼頭辦理仲夏繽紛樂系列活動，今年暑假水舞秀與情人橋光雕秀共同首秀，美麗光水交織的畫面，搭配耳熟能詳的音樂，更為漁人碼頭的夏日增添悠閒浪漫氛圍，讓人陶醉返。

漁業處提到，今年仲夏繽紛樂系列活動除了水舞秀，後續將於中秋節連假開始，於9月9日、11日、18日及25日晚間舉辦4場煙火秀，屆時也歡迎民眾來漁人碼頭觀賞精采表演。