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北市智慧型站牌維修率逐年增 民怨天熱等車苦

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
北市推動傳統公車站牌轉型智慧型公車站牌。圖／北市交通局提供
北市推動傳統公車站牌轉型智慧型公車站牌。圖／北市交通局提供

北市自2004年開始，建置公車動態資訊系統，目前北市共有3343公車站位，不過智慧型站牌維修率逐年增，其中又以北投士林區普及率最低、維修率最高。公運處表示，目前系統優化變更敏感會自主查核，一旦查核都會至現場會後端瞭解；另，士北區因山區多、難建置，將改採附掛路燈的方式，今年可再設置100站左右。

目前全市智慧型站牌數為2455，全市普及率73.4%，不過其中士林區普及率60.9%、北投區61.3%遠低於全市平均，且尤其近二年北投區更完全停滯，惹來許多民眾抱怨，沒辦法從智慧型站牌參考公車到站時間，完全不知道要等多久，尤其夏天在太陽底下等車，心裡感受更痛苦。

另外，根據北市統計，近6年來報修3460件、累積維修費達3774萬元；其中2020年智慧型站牌維修總次數309次；2021年暴增至1956次，今年已達443次，其中普及率最低的北投區共維修34次、士林區維修62次為全市最高。

議員張斯綱表示，士北區普及率遠遠低於全市平均，尤其近二年北投區更完全停滯，完全沒有增加智慧型站牌數量，北市何時能完成全面智慧化；另外智慧型站牌故障多，維修次數大爆炸，更諷刺的是士北區智慧化比率最低，維修率數卻是最高。

張斯綱表示，北市應加速站牌全面智慧化速度，督促智慧型站牌廠商、加強品質提升減少發生故障比例，針對普及率低的士林、北投區也應盡速建置，避免民眾使用不便。

公運處長常華珍表示，系統會自主查核，有狀況人員就會去現場，或是先從後端瞭解，系統變得更敏感去檢測。公運處補充，將定期檢討智慧型站牌故障報修情形，針對故障報修次數較高的站位，分析故障原因研議改善方式，以降低智慧型站牌的報修次數，確保智慧型站牌穩定運作，提供民眾可靠的公車預估到站資訊服務。

北市交通局智慧運輸科長張耿禎表示，士林北投區多數的站位是山區，所以沒有設置站牌空間，或沒有地方可以提供附掛，空間上有些限制，可以設置的站位比較少，現在有附掛路燈的方式，所以今年開始會在士林北投區增加設置，可以再設置100站左右。若遇站牌故障，民眾可至大台北公車網站，取得最新的到站時間資訊。

北市 公車

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