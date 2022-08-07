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遭質疑罔顧公安還搞副業種菜 北捷董座皆否認

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
議員質疑，北捷董事長李文宗指示同仁在北投、土城、蘆洲機廠開闢開心農場，李文宗否認，表示「如果有人事時地物，證明我有這樣的指示，我一定會負責」。圖／簡舒培議員辦公室提供
議員質疑，北捷董事長李文宗指示同仁在北投、土城、蘆洲機廠開闢開心農場，李文宗否認，表示「如果有人事時地物，證明我有這樣的指示，我一定會負責」。圖／簡舒培議員辦公室提供

北捷運遭質疑疑似隱瞞通報異常事故，議員接獲內部檢舉，指7月21日北捷當天發生3起事故，但北捷檢討報告卻僅1起；還有軌道冒煙竟沒停下來檢查，疑刻意讓事故發生在5分鐘以內，罔顧乘客安全。北捷董事長李文宗表示，沒有必要掩瞞，總經理黃清信也說，議員索資也都會如實，提供沒有即時通報，月報也會呈現。

另外，簡舒培也質疑，北捷董事長李文宗上任後，將部分人力挪去從事物業電商等業外事業，不僅成效差，還指示同仁在機廠種菜、種水果，罔顧捷運本業，甚至還疑似收員工在開心農場種的蔬菜水果，要求政風調查是否圖利。

李文宗回應，絕無指示同仁在機廠經營開心農場，是同仁主動配合綠美化才種菜。

簡舒培說，李文宗2019年1月23日上任迄今，北捷竟只有5件須通報給董事長的事故，但有內部同仁向她檢舉，光是今年3月北捷就有3次重大事故都不依照SOP處理，甚至還隱匿不主動告知，包括新埔站手扶梯下滑事故，事件發生在3月11日，卻是3月14日有網友公布影片，北捷才開記者會說明。

另外，3月11日淡水信義線台大醫院站突然竄出大量濃煙，甚至有燒焦味道，直到3月22日議員開記者會，北捷才說明原因；3月23日板南線南港展覽館列車車門故障無法關閉，列車沒有將乘客請下車就直接發超，議員4月25日質詢北捷才說明。

議員也調閱7月21日事故檢討報告發現，當天上午6點56分板南線府中站有軌道事故；6點59分江子翠站有列車事故；傍晚文湖線中山國中站也有列車事故，但北捷7月26日給交通委員會的檢討報告，竟將府中站、江子翠站2起事故變為1件，甚至毫無說明文湖線當天事故，質疑捷運大事化小、小事化無，便宜行事。

議員批評，北捷公安事故不斷，但董事長卻將部分人力挪去從事副業，不僅北投會館投入22人力、還有13名同仁去賣咖啡、經營生活捷運站商城；更有約20人負責TOD。光物業電商分組一個月人事成本就要300萬，年高達3600萬，但實際營收扣掉人事成本根本入不敷出。

議員更質疑，最離譜的是，李文宗還指示同仁在北投、土城、蘆洲機廠開闢開心農場，例如北投機廠種芭樂、青蔥、空心菜、香蕉等，販售所得還得列入公司營業收入，對此，李文宗回應，絕無指示同仁經營開心農場，都是同仁自發參與。

李文宗說，「如果有人事時地物，證明我有這樣的指示，我一定會負責」。

議員質疑，北捷董事長李文宗指示同仁在北投、土城、蘆洲機廠開闢開心農場，李文宗否認，表示「如果有人事時地物，證明我有這樣的指示，我一定會負責」。圖／簡舒培議員辦公室提供
議員質疑，北捷董事長李文宗指示同仁在北投、土城、蘆洲機廠開闢開心農場，李文宗否認，表示「如果有人事時地物，證明我有這樣的指示，我一定會負責」。圖／簡舒培議員辦公室提供
台北捷運遭質疑疑似隱瞞通報異常事故，議員接獲內部檢舉，指7月21日北捷當天發生3起事故，但北捷檢討報告卻僅1起，疑刻意讓事故發生在5分鐘以內，罔顧乘客安全。本報資料照片
台北捷運遭質疑疑似隱瞞通報異常事故，議員接獲內部檢舉，指7月21日北捷當天發生3起事故，但北捷檢討報告卻僅1起，疑刻意讓事故發生在5分鐘以內，罔顧乘客安全。本報資料照片

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