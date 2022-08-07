影／北藝感恩日謝推動者 柯文哲哽咽：蔡炳坤很期盼今天

台北市副市長蔡炳坤因右腦出血性中風，手術後至今仍在加護病房觀察。台北表演藝術中心今辦感恩日活動，感謝10年來所有推動的人員。台北市長柯文哲提到蔡炳坤負責督導北藝業務，蔡很期望今天的到來，卻因生病無法出席，他哽咽說「如果蔡炳坤今天可以來，應該他會很高興。」

台北表演藝術中心今舉行感恩日活動，感謝10年來所有設計、施工、及營運人員，讓北市擁有自己的表演場館。柯文哲、北藝中心董事長劉若瑀、執行長王孟超、建築師雷姆庫哈斯(Rem Koolhaas)、大衛希艾萊特(David Gianotten)、以及工程代表均出席活動，獻上感謝之意。

柯文哲致詞時表示，今天是個值得感恩的日子，北藝從無到有，感謝所有人員的付出努力，包括整個台北市副市長蔡炳坤、彭振聲，文化局、捷運局、工務局等，北藝有很多的外號皮蛋豆腐等，如今歷經10年千辛萬苦終於完工，終於完成高難度的建築傳承。

柯文哲表示，特別是蔡炳坤督導北藝這個業務，又負責北市無圍牆博物館的營運，包括結合台北周邊商圈，都是蔡炳坤過去一年中很重要的工作，他相信蔡炳坤也一直很期望今天的到來，卻因生病無法前來，他特別在致詞時藉機謝謝蔡炳坤對北藝的貢獻與努力。

王孟超致詞時帶著一個金鏟子，他說，能夠一路走到今天，要感謝這些督工與工程單位，感謝文化局與歷屆局長、所有表演團隊不離不棄，10年前他拿到這個鏟子，今天再度拿起，象徵他在走了這麼多年之後，願意與北藝繼續走下去，因為這座充滿革命性與想像的劇場，是劇場人們需要且想要的，他絕對不會放棄。

柯文哲會後接受媒體聯訪時，被媒體問及今天致詞特別感謝蔡炳坤。柯文哲一度哽咽表示，北藝的工程是彭振聲負責，在開幕前蔡炳坤大力推動，「如果蔡炳坤今天可以來，應該他會很高興。」