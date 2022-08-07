快訊

高雄台積電預定地為何「積水」不退？ 專家說話了

搶救畫面曝光 葫蘆谷山洪暴發驚魂11人脫困6人躲山壁

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／北藝感恩日謝推動者 柯文哲哽咽：蔡炳坤很期盼今天

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
台北表演藝術中心今舉行感恩日活動，感謝10年來所有推動的人員。記者許正宏／攝影
台北表演藝術中心今舉行感恩日活動，感謝10年來所有推動的人員。記者許正宏／攝影

台北市副市長蔡炳坤因右腦出血性中風，手術後至今仍在加護病房觀察。台北表演藝術中心今辦感恩日活動，感謝10年來所有推動的人員。台北市長柯文哲提到蔡炳坤負責督導北藝業務，蔡很期望今天的到來，卻因生病無法出席，他哽咽說「如果蔡炳坤今天可以來，應該他會很高興。」

台北表演藝術中心今舉行感恩日活動，感謝10年來所有設計、施工、及營運人員，讓北市擁有自己的表演場館。柯文哲、北藝中心董事長劉若瑀、執行長王孟超、建築師雷姆庫哈斯(Rem Koolhaas)、大衛希艾萊特(David Gianotten)、以及工程代表均出席活動，獻上感謝之意。

柯文哲致詞時表示，今天是個值得感恩的日子，北藝從無到有，感謝所有人員的付出努力，包括整個台北市副市長蔡炳坤、彭振聲，文化局、捷運局、工務局等，北藝有很多的外號皮蛋豆腐等，如今歷經10年千辛萬苦終於完工，終於完成高難度的建築傳承。

柯文哲表示，特別是蔡炳坤督導北藝這個業務，又負責北市無圍牆博物館的營運，包括結合台北周邊商圈，都是蔡炳坤過去一年中很重要的工作，他相信蔡炳坤也一直很期望今天的到來，卻因生病無法前來，他特別在致詞時藉機謝謝蔡炳坤對北藝的貢獻與努力。

王孟超致詞時帶著一個金鏟子，他說，能夠一路走到今天，要感謝這些督工與工程單位，感謝文化局與歷屆局長、所有表演團隊不離不棄，10年前他拿到這個鏟子，今天再度拿起，象徵他在走了這麼多年之後，願意與北藝繼續走下去，因為這座充滿革命性與想像的劇場，是劇場人們需要且想要的，他絕對不會放棄。

柯文哲會後接受媒體聯訪時，被媒體問及今天致詞特別感謝蔡炳坤。柯文哲一度哽咽表示，北藝的工程是彭振聲負責，在開幕前蔡炳坤大力推動，「如果蔡炳坤今天可以來，應該他會很高興。」

蔡炳坤 柯文哲 台北表演藝術中心

延伸閱讀

北藝感恩日點名蔡炳坤 柯文哲：若他能來應很高興

相關新聞

貳樓餐飲創辦人捐300萬元 認助63位孩子安心上學

貳樓餐飲集團創辦人暨董事長黃寶世在2021年初加入認助人行列，捐贈300萬元認助金，一共幫助63位台北市的弱勢學生，今為...

淡水魚人碼頭超精采水舞秀 每晚都有表演

新北市府在7月22日到9月25日每晚7時至9時30分間於淡水漁人碼頭推出消暑的水舞秀，每半小時展演1場，每日共6場次3首...

北市智慧型站牌維修率逐年增 民怨天熱等車苦

台北市自2004年開始，建置公車動態資訊系統，目前北市共有3343公車站位，不過智慧型站牌維修率逐年增，其中又以北投士林...

遭質疑罔顧公安還搞副業種菜 北捷董座皆否認

台北捷運遭質疑疑似隱瞞通報異常事故，議員接獲內部檢舉，指7月21日北捷當天發生3起事故，但北捷檢討報告卻僅1起；還有軌道...

影／北藝感恩日謝推動者 柯文哲哽咽：蔡炳坤很期盼今天

台北市副市長蔡炳坤因右腦出血性中風，手術後至今仍在加護病房觀察。台北表演藝術中心今辦感恩日活動，感謝10年來所有推動的人...

北藝感恩日點名蔡炳坤 柯文哲：若他能來應很高興

台北表演藝術中心歷經10年工程終於在近期開幕，市長柯文哲在感恩日上特別感謝因中風倒下的副市長蔡炳坤，更語帶哽咽地說，蔡炳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。