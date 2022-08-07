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北藝感恩日點名蔡炳坤 柯文哲：若他能來應很高興

中央社／ 台北7日電
台北市長柯文哲。聯合報系記者林麗玉／攝影
台北市長柯文哲。聯合報系記者林麗玉／攝影

台北表演藝術中心歷經10年工程終於在近期開幕，市長柯文哲在感恩日上特別感謝因中風倒下的副市長蔡炳坤，更語帶哽咽地說，蔡炳坤一直很期待今天，如果可以來應該會很高興。

台北表演藝術中心今天舉辦感恩日活動，邀請台北市長柯文哲、北藝董事長劉若瑀、北藝執行長王孟超、建築師庫哈斯（Rem Koolhaas）及希艾萊特（David Gianotten）致詞。

柯文哲說，今天是個值得感恩的日子，北藝從無到有，歷經10年千辛萬苦終於完工，讓人相當感動。這是一座國際級的新地標，旁邊還有捷運跟士林夜市，並把一樓空間直接開放給市民，打開建築讓人親近。

柯文哲表示，北藝的誕生要感謝許多人，特別是原本負責督導相關業務的蔡炳坤，過去一年致力於讓北藝跟周邊社區結合，蔡炳坤一直很期待今天的到來，藉此特別謝謝蔡炳坤的貢獻與努力。

柯文哲說，接下來，北藝將滋養台北乃至於全台灣的藝術家，給他們一個一流的舞台，同時引進國際級表演節目，讓台北跟國際接軌，更與士林商圈共榮共好，為台北帶來更多能量與想像。

王孟超致詞時帶著一個金鏟子，他說，這是當年他參與破土典禮時使用的鏟子，見證了10年來動工、停工、復工、驗收等過程。

王孟超表示，能夠一路走到今天，要感謝這些督工與工程單位，勇敢面對設計大師帶來的挑戰；感謝文化局與歷屆局長，每個人都適時適刻地推了一把；感謝所有表演團隊不離不棄，耐心等候開幕，共創光榮；感謝北藝所有同仁，一起走過所有苦難。

深耕劇場超過30年的王孟超說，10年前他拿到這個鏟子，今天再度拿起它，象徵他在走了這麼多年之後，願意與北藝繼續走下去，因為這座充滿革命性與想像的劇場，是劇場人們需要且想要的，他絕對不會放棄。

柯文哲會後接受媒體聯訪，被媒體問及今天特別感謝蔡炳坤時，一度哽咽表示，北藝的工程是副市長彭振聲負責，但最後到了開幕前換成蔡炳坤督導，如果蔡炳坤今天可以來，應該會很高興。

蔡炳坤 柯文哲 台北表演藝術中心

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