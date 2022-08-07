台南靶溝公園見歷史軌跡 房價多了文化加持也上揚

台南市北區三分子靶溝公園在日治時期是射擊場，光復後附近興建眷村，已被文化局登錄為考古遺址，經整修及美化，今天啟用，區公所並將眷村拆下的木構件，營造社區意象，展現不一樣的特色。

附近居民表示，因靶溝公園的設置，加上建商不斷在附近推出建案，房價明顯上揚，期待公園能營造更優質，吸引更多人來此買屋居住，帶動地方發展。

市長黃偉哲今天參加啟用儀式時表示，之前有公園的溜滑梯扶手曾被綁刀子，造成小朋友受傷，為了加強公園安全，也將在三分子靶溝公園設置監視器，打造更安全的休閒空間。

北區區長李皇興表示，三分子靶溝公園名稱取自「原三分子日軍射擊場靶溝遺構」，是日治時期日本陸軍射擊練習場，興建於1907年，長約1.2公里。1960年代政府婦聯會為改善眷村環境，發起由民間集資捐款，由西望東在打靶山附近建造自強新村、果貿二村、自治新村及慈光十三村，靶溝也隱身於眷村間，直到2006年眷村拆除而被發現。

2018年因靶溝遺構保存了日治時期興建原貌及戰後再整修與增建的樣貌，表現了不同時代的構造與工法，可作為陸軍射擊場及眷村歷史演變的見證，文化局將三分子日軍射擊場遺址登錄為考古遺址。

為改善周邊環境，工務局於2019年籌資268萬完成公園基礎設施，2021年最後二幢木構房舍因老舊及安全考量，經由重興里民討論後，爭取國防部提供366萬元委託北區區公所拆除、整地及鋪設休閒步道，也順應民意保留門柱及石輪，於拆除過程中蒐集可再利用的木料，重新以木構件的方式組裝呈現眷舍意象，並將木窗上鑲入眷村改造的照片，將歷史的的軌跡保留於三分子靶溝公園中。

過程中，與新舜營造公進行公園生態環境改造，並由永龍建設捐贈造景石，公園將於2022年8月7日正式對外開放。

三分子靶溝公園旁的重興綠園，興建於2009年，因步道老舊及兒童遊戲場安全檢驗未通過，由市府工務局補助245萬新增兒童遊戲場及改善公園步道等設施，目前已完成規畫，預計2022年底完成，屆時比鄰的兩座公園將提供民眾更開闊完善的休閒空間。