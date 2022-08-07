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台南靶溝公園見歷史軌跡 房價多了文化加持也上揚

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市北區靶溝公園啟用，用拆下房舍的木構件，組裝呈現眷村意象。記者鄭惠仁／攝影
台南市北區靶溝公園啟用，用拆下房舍的木構件，組裝呈現眷村意象。記者鄭惠仁／攝影

台南市北區三分子靶溝公園在日治時期是射擊場，光復後附近興建眷村，已被文化局登錄為考古遺址，經整修及美化，今天啟用，區公所並將眷村拆下的木構件，營造社區意象，展現不一樣的特色。

附近居民表示，因靶溝公園的設置，加上建商不斷在附近推出建案，房價明顯上揚，期待公園能營造更優質，吸引更多人來此買屋居住，帶動地方發展。

市長黃偉哲今天參加啟用儀式時表示，之前有公園的溜滑梯扶手曾被綁刀子，造成小朋友受傷，為了加強公園安全，也將在三分子靶溝公園設置監視器，打造更安全的休閒空間。

北區區長李皇興表示，三分子靶溝公園名稱取自「原三分子日軍射擊場靶溝遺構」，是日治時期日本陸軍射擊練習場，興建於1907年，長約1.2公里。1960年代政府婦聯會為改善眷村環境，發起由民間集資捐款，由西望東在打靶山附近建造自強新村、果貿二村、自治新村及慈光十三村，靶溝也隱身於眷村間，直到2006年眷村拆除而被發現。

2018年因靶溝遺構保存了日治時期興建原貌及戰後再整修與增建的樣貌，表現了不同時代的構造與工法，可作為陸軍射擊場及眷村歷史演變的見證，文化局將三分子日軍射擊場遺址登錄為考古遺址。

為改善周邊環境，工務局於2019年籌資268萬完成公園基礎設施，2021年最後二幢木構房舍因老舊及安全考量，經由重興里民討論後，爭取國防部提供366萬元委託北區區公所拆除、整地及鋪設休閒步道，也順應民意保留門柱及石輪，於拆除過程中蒐集可再利用的木料，重新以木構件的方式組裝呈現眷舍意象，並將木窗上鑲入眷村改造的照片，將歷史的的軌跡保留於三分子靶溝公園中。

過程中，與新舜營造公進行公園生態環境改造，並由永龍建設捐贈造景石，公園將於2022年8月7日正式對外開放。

三分子靶溝公園旁的重興綠園，興建於2009年，因步道老舊及兒童遊戲場安全檢驗未通過，由市府工務局補助245萬新增兒童遊戲場及改善公園步道等設施，目前已完成規畫，預計2022年底完成，屆時比鄰的兩座公園將提供民眾更開闊完善的休閒空間。

新舜營造董事長張昭鎮表示，該公司有兩名專職的環境教育講師，帶領公司同仁在閒暇之餘，積極參與自然生態及友善環境等公共議題，這次利用自然素材及工區剩餘角料組裝昆蟲旅館，並以公司親子日活動號召同仁眷屬與社區居民一起協力完成蜜源植物區、落葉堆肥站，除了促進同仁們社會參與感，也提升親子家庭關係。

台南市北區靶溝公園今天啟用，打造有歷史遺跡以及闢有蜜源植物區、落葉堆肥站的美麗公園。記者鄭惠仁／攝影
台南市北區靶溝公園今天啟用，打造有歷史遺跡以及闢有蜜源植物區、落葉堆肥站的美麗公園。記者鄭惠仁／攝影
台南市北區靶溝公園啟用，用拆下房舍的木構件，組裝呈現眷村意象。記者鄭惠仁／攝影
台南市北區靶溝公園啟用，用拆下房舍的木構件，組裝呈現眷村意象。記者鄭惠仁／攝影

眷村 遺址 日治時期

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