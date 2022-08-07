銀髮族也能顧銀髮族 她69歲靠活力熱情做居家照護員

新北市銀髮人才服務據點積極協助55歲以上有就業意願或退休的銀髮人才，提供推介就業、就業諮詢、職業心理測驗、職場適應班、職場關懷等服務，支持銀髮人才持續在職場發展，打造職涯第二人生，協助順利投入職場。

69歲銀髮族王大姐用熱情招呼開啟每一天的服務，她俐落的身影協助長者沐浴、打理餐點，忙碌之餘還保有年輕人的活力與熱情。王大姐認真協助每位長者，用行動打破一般人「銀髮怎能顧銀髮族？」的刻板印象，證明資深長者只要具有同理心，經過專業技巧培訓和鼓勵，同樣有機會重返職場。

王大姐在50歲時決定報考照顧服務員證照，在衛福部台北醫院呼吸照護病房服務近18年，「若不是為了照顧先生，我不會退休而會繼續做下去。」

王大姐丈夫逝世後，經濟壓力大，無子女依靠，也不想成為娘家負擔，獨自咬牙苦撐，靠短期照護工作的微薄收入過日子。曾透過朋友介紹從事過自助餐、保母等短期工作，礙於缺乏求職管道，難以回到熟悉的長照產業。

王大姐指出，她某天在無意間看見新北市銀髮人才服務據點的就業資訊，當時她身上僅剩不到100元，抱著要找到穩定工作的想法來到銀髮據點，業務輔導員為她提供職涯深度諮詢，分享長照工作相關資源，建議未來可繼續從事照顧服務員，或是長照教育訓練工作。

新北市勞工局表示，透過銀髮據點的深度諮詢服務後，業務輔導員與願意給資深照服員機會的「私立辰品居家長照機構」聯繫，該公司理解銀髮族就業不易，且長照產業限制少，銀髮人才具有同理心、責任感、穩定度高等特質，服務時能更細心照護，經面試後，王大姐正式錄取居家照護員一職，目前已穩定就業半年。

「不要讓年齡侷限自己成長學習的可能！」王大姐說，感謝業務輔導員替她找到這份工作，她也想鼓勵銀髮族再就業時，別先入為主認為自己做不到，只要心態保持年輕，自然會提升自信及學習動力，為人生創造精采的第二春。