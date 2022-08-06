「鎏金時尚夜」十三層遺址登場 侯友宜：時尚饗宴比擬國際

新北市2022礦山藝術季「鎏金時尚夜」活動，今晚在瑞芳區水湳洞十三層遺址登場。優人神鼓演出新作「陽歌行」，動人心魄。國際時尚設計師潘怡良攜手新銳設計師團隊，運用針織將金、銀、黑、銅的礦山色系融入作品的時尚秀，也令在場民眾感到賞心悅目。

新北市長侯友宜說，早年當警察辦案到東北角埋伏，就有想把十三層點亮的想法，感謝台電配合和各界支持，終於如願。今晚舉辦鎏金時尚夜讓他非常感動。這場活動展現新北市和台灣藝術饗宴，絕對可以跟國際比擬。

新北市文化局表示，十三層遺址是昔日水湳洞、金瓜石一帶重要的選煉廠，用以提煉金銀銅礦，承載台灣輝煌採金歷史記憶，時至今日被稱為台版天空之城。今年礦山藝術季以「礦山結晶」為主題，重新詮釋水金九礦山文化之美。

文化局長龔雅雯說，鎏金時尚夜選在水湳洞停車場舉行，周遭水金九地區富含鬼斧神工的自然壯麗景觀，如酒保口、八角亭、六坑斜坡索道等地，曾是電影「悲情城市」、「無言的山丘」拍片場景。

文化局和黃金博物館籌辦藝術季活動，除了在十三層遺址前打造兩面開闊舞台，舉辦鎏金時尚夜展演大秀，還特別規劃水金九地區合作民宿優惠，引領民眾留在當地更多時間暢玩山海。