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跑步機外型超像巨大滾輪 網友笑：侯友宜變倉鼠跑步

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜的Instagram（IG）貼出體驗兒童藝術節設施體驗影片，影片中侯友宜在跑步機內紙花20秒就衝到最高分10分，但侯友宜也跑的氣喘吁吁，影片出爐網友笑稱「娘子出來看市長變倉鼠」。圖／新北市政府提供
新北市長侯友宜的Instagram（IG）貼出體驗兒童藝術節設施體驗影片，影片中侯友宜在跑步機內紙花20秒就衝到最高分10分，但侯友宜也跑的氣喘吁吁，影片出爐網友笑稱「娘子出來看市長變倉鼠」。圖／新北市政府提供

為宣傳兒藝節豁出去！新北市長侯友宜的Instagram（IG）貼出體驗兒童藝術節設施體驗影片，影片中侯友宜在跑步機內紙花20秒就衝到最高分10分，但侯友宜也跑的氣喘吁吁，影片出爐網友笑稱「娘子出來看市長變倉鼠」。

侯友宜IG帳號昨天貼出51秒的短影片，貼文寫下，行程在跑，體力要有，前幾天被樓下的小怪獸們（意指參加兒藝節的小朋友）抓去挑戰光年跑步機，想考驗他的耐力訓練，當然不能漏氣。侯友宜也趁機宣傳，星際中繼站倒數最後2天，民眾快來接棒，讓他先喘口氣。

新北市文化局將新北市政府一樓大廳打造成「星際中繼站」，仿佛置身在民眾還可以體驗光年跑步機，除了測試可以花幾秒就跑到最高分10分外，絢彩的特效非常吸引目光，一秒成為全場焦點。而市民廣場的竹筍地標化身為「太空飛梭」，搭配聲光及煙霧特效，如同火箭升空定時點亮廣場夜空。

文化局提醒，2022新北市兒童藝術節將於明天閉幕，線上活動則持續到8月14日，詳細活動資訊可在文化局粉專或是兒藝節活動網站查詢。

新北市長侯友宜的Instagram（IG）貼出體驗兒童藝術節設施體驗影片，影片中侯友宜在跑步機內紙花20秒就衝到最高分10分，但侯友宜也跑的氣喘吁吁，影片出爐網友笑稱「娘子出來看市長變倉鼠」。圖／新北市政府提供
新北市長侯友宜的Instagram（IG）貼出體驗兒童藝術節設施體驗影片，影片中侯友宜在跑步機內紙花20秒就衝到最高分10分，但侯友宜也跑的氣喘吁吁，影片出爐網友笑稱「娘子出來看市長變倉鼠」。圖／新北市政府提供

新北市長 侯友宜 文化局

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