蘇揆到淡水被批開選舉支票 鄭宇恩嗆政治口水大可不必

行政院長蘇貞昌上午視察淡水河北側沿河平面道路進度，並指政院將核定淡北道路，民進黨新北市議員鄭宇恩表示，國民黨籍議員參選人批評蘇揆不忘作球給新北市長參選人林佳龍，部分人士試圖將地方重大建設染指政黨色彩，不僅對建設推動無益，更是讓新北市長侯友宜臉上無光。

鄭宇恩指出，蘇貞昌和侯友宜在視察過程，互相向對方表達感謝，也感謝歷任的交通部長，包含前任部長林佳龍及現任交通部長王國材，畢竟淡北道路肩負著淡水交通命脈，不僅淡水鄉親引頸期盼，中央和地方政府也都相當重視、也花費相當多時間心力在溝通促成。

鄭宇恩強調，淡北道路過去遲遲無法興建，曾經是受到環評限制，而兩年前環評通過之後，又因為新北要求中央補助、但卻無法平息台北端反彈，直至今日由交通部提出分流方案，降低台北交通壓力，才終於讓淡水居民又看見淡北道路曙光。

侯友宜今天表示，這一年多的時間，都是用於溝通和評估規劃讓計畫更臻完整。鄭宇恩說，某些政客試圖將中央地方攜手合作、對地方發展大大助益的重大建設染指政黨色彩，不僅無助地方發展，更是打了上午在台上表達感謝的侯友宜重重的耳光。身為民意代表在為地方正向發展的議題上本應拋開藍綠，政治口水更是大可不必。