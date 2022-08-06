快訊

颱風最快明天生成 今持續晴朗炎熱午後雨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

85歲黃景安當律師40年 不收貧困諮詢金

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
高齡85歲的黃景安（中），從30歲起擔任律師長達40年，他偶然發現許多民眾不懂法律，不僅讓許多家庭陷入低潮，甚至查封房屋要露宿街頭，他主動免除律師諮詢金，減免負擔。圖／林口區公所提供
高齡85歲的黃景安（中），從30歲起擔任律師長達40年，他偶然發現許多民眾不懂法律，不僅讓許多家庭陷入低潮，甚至查封房屋要露宿街頭，他主動免除律師諮詢金，減免負擔。圖／林口區公所提供

住在新北市林口區高齡85歲的黃景安，從30歲起擔任律師長達40年，他偶然發現許多民眾不懂法律，不僅讓許多家庭陷入低潮，甚至查封房屋要露宿街頭，他主動免除律師諮詢金，減免民眾負擔。對於因訴訟纏身導致心情低落的民眾，黃景安也會耐心傾聽，並轉達給法官希望諒解體察。

黃景安說，年輕當兵的時候就是軍法官，之後考入地方法院擔任書記官，幾年後任職律師。黃景安回憶，記得是在前台北縣長尤清時代開始，被當時的縣府邀請安排到鄉鎮市區提供義務法律諮詢，他發現有許多不懂法律的民眾，面臨法律的困頓，導致整個家庭陷入低氣壓，於是決定和一群志工道合的律師朋友一同合作，對於貧困的家庭主動免除律師訴訟酬金。

黃景安分享，印象中最深刻的是，有一位民眾因為替人家作保，即將要面臨唯一棲身之所被查封，他協助免費義務，和朋友四處奔走、協助下，終於免除了一家6口露宿街頭的命運。

此外，針對因訴訟纏身身心負荷沉重，心情低落甚至有負面想法的民眾，黃景安也會像溫暖的伯伯一般，傾聽家裡的困難和無奈，花費更多的時間去關心和了解，並將實際的困難轉達給法官諒解體察。黃景安笑稱，自己現在是8成的退休生活，偶爾還是會協助民眾提供法律諮詢。

林口區長藍品畯表示，公所今年共表揚18位模範父親，今年模範父親們正巧多數都有軍旅經驗，許多父親們把最精華的青春歲月奉獻的國家和土地，一方面保衛國家，一方面又兼顧家庭子女照顧，為家庭與社會留下了光榮的篇章，今年父親節區公所透過結合電影「捍衛戰士」為主題，向這群保家衛國的偉大爸爸致上無比的敬意。

高齡85歲的黃景安（前排左三），從30歲起擔任律師長達40年，他偶然發現許多民眾不懂法律，不僅讓許多家庭陷入低潮，甚至查封房屋要露宿街頭，他主動免除律師諮詢金，減免負擔。圖／林口區公所提供
高齡85歲的黃景安（前排左三），從30歲起擔任律師長達40年，他偶然發現許多民眾不懂法律，不僅讓許多家庭陷入低潮，甚至查封房屋要露宿街頭，他主動免除律師諮詢金，減免負擔。圖／林口區公所提供

律師 林口 父親節

延伸閱讀

從少棒到國際棒球裁判 阿美族林明貴獲南市模範父親

彰化參選人趕場祝賀 模範父親大會加倍熱鬧

基市表揚模範父親好人好事代表 16人齊聚市府享榮耀

94歲高齡翁獲模範父親 辛勤工作讓弟弟讀書

相關新聞

「鎏金時尚夜」十三層遺址登場 侯友宜：時尚饗宴比擬國際

新北市2022礦山藝術季「鎏金時尚夜」活動，今晚在瑞芳區水湳洞十三層遺址登場。優人神鼓演出新作「陽歌行」，動人心魄。國際...

行政機關老舊 新北5區將翻新

新北市人口逐年成長，土地利用效益愈來愈被重視，過往北縣時代許多機關雖蓋在同塊土地，但建物分散且樓高僅約4層，時至今日也相...

鶯歌陶博館前水管裂 馬路變黃河

新北鶯歌陶博館前的文化路，為當地通往高速公路交通要道，昨上午卻突然「汪洋一片」。積水主因是陶博館前尖山線1100預力混凝...

北市車禍受傷 民權西路最多

北市交通大隊統計去年十大交通事故路段，高居第一的士林區中正路共1千件，內湖區民權東路六段911件、大安區忠孝東路四段64...

北市芝山國小蓋日照中心 家長抗議

台北市政府規畫在芝山國小設置首間小學內的老人日間照顧中心，但屢遭家長質疑未完全溝通。日照中心近日展開工程，數名家長昨到校...

漏水、椅布碎化 北藝中心今開幕

花費67億元打造的台北表演藝術中心今將開幕啟用，這棟建築曾獲國際媒體評選為全球最佳百大景點，卻未用先衰，近三分之一的進口...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。