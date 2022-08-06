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85歲黃景安當律師40年 不收貧困諮詢金
住在新北市林口區高齡85歲的黃景安，從30歲起擔任律師長達40年，他偶然發現許多民眾不懂法律，不僅讓許多家庭陷入低潮，甚至查封房屋要露宿街頭，他主動免除律師諮詢金，減免民眾負擔。對於因訴訟纏身導致心情低落的民眾，黃景安也會耐心傾聽，並轉達給法官希望諒解體察。
黃景安說，年輕當兵的時候就是軍法官，之後考入地方法院擔任書記官，幾年後任職律師。黃景安回憶，記得是在前台北縣長尤清時代開始，被當時的縣府邀請安排到鄉鎮市區提供義務法律諮詢，他發現有許多不懂法律的民眾，面臨法律的困頓，導致整個家庭陷入低氣壓，於是決定和一群志工道合的律師朋友一同合作，對於貧困的家庭主動免除律師訴訟酬金。
黃景安分享，印象中最深刻的是，有一位民眾因為替人家作保，即將要面臨唯一棲身之所被查封，他協助免費義務，和朋友四處奔走、協助下，終於免除了一家6口露宿街頭的命運。
此外，針對因訴訟纏身身心負荷沉重，心情低落甚至有負面想法的民眾，黃景安也會像溫暖的伯伯一般，傾聽家裡的困難和無奈，花費更多的時間去關心和了解，並將實際的困難轉達給法官諒解體察。黃景安笑稱，自己現在是8成的退休生活，偶爾還是會協助民眾提供法律諮詢。
林口區長藍品畯表示，公所今年共表揚18位模範父親，今年模範父親們正巧多數都有軍旅經驗，許多父親們把最精華的青春歲月奉獻的國家和土地，一方面保衛國家，一方面又兼顧家庭子女照顧，為家庭與社會留下了光榮的篇章，今年父親節區公所透過結合電影「捍衛戰士」為主題，向這群保家衛國的偉大爸爸致上無比的敬意。
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