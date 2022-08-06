新北60名單身男女聯誼 她認共同興趣很重要：不要丟掉我珍藏公仔

新北市民政局今天舉辦今年首場單身聯誼活動，地點在貢寮舊草嶺隧道及雙溪平林休閒農場。在學校當老師的張小姐說，期待找到彼此尊重的人生夥伴，更希望要跟她有同樣的興趣，「不會丟掉我珍藏的公仔」。

民政局長柯慶忠說，2013年起舉辦單身聯誼活動，至今已辦50場，為3623名單身男女搭起友誼橋樑，配對率為33%。去年受疫情影響，全年只辦理2場單身聯誼活動。今年趁疫情近期趨緩，已規劃6場以青春山海線為主題的聯誼內容。前2場聯誼活動6月27日開放報名，很快就額滿。

今天的聯誼活動安排單身男女兩兩一組，騎乘腳踏車穿過舊草嶺隧道。沿途迎著風，享受涼風舒暢，有助打破彼此間的羞澀。在平林農場大夥兒還七手八腳洗愛玉、搓Q圓、包野薑花粽。有人把野薑花粽包得幾不成形，引來笑聲不斷，氣氛融洽，期待愛情種子就此萌芽。

從事建造工程師的王姓男子說，生活在大量工作與睡眠間切換日復一日，加上堅持「寧缺勿濫」標準，至今無法遇到「她」，希望今天能找到契合的靈魂伴侶。洪姓捷運司機員也因工作屬輪班性質，錯失姻緣幸福到現在，活動開始後，他已有心儀對象，期待今天可以配對成功。

在學校當老師的張姓女子和行政人員劉姓女子，因為校園環境單純，較少機會找到Mr. Right，至今單身。兩人都說，雖然一個人生活也很愜意，但仍期待能在活動中找到人生好夥伴。

民政局表示，今天參加單身聯誼的男性以金融業、工程師為主，女生則以教職、行政人員居多，活動結束後共30人配對成功，配對率50%。配對成功的人可獲得配對紀念品、小農特產等禮物，還有首場限量加碼禮「愛的電影票」、「愛情對碰杯」，祝福感情持續加溫。