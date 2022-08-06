自發團默默行善動員600人次 幫雙溪火災戶整修房舍

弱勢家庭若遭逢重大變故，往往無法自力救助。新北市雙溪區一戶林姓家戶就因家中突發火災，一家七口只能窩在一個小房間，除了雙溪區公所協助修繕外，還有一群來自全台各地愛心人士組成的自發團，動員600人次協助整修，成員們低調表示，團隊只想默默行善，協助有需要幫助的人。

雙溪區公所社會人文課長林月霞表示，林姓家戶為列冊低收入家庭，7月前因電線走火，全家七口只能擠在一個狹小房間，屋內各項物品雜亂不堪，下雨天還會到處漏水，經媒合這支自發團，他們先現場勘查，畫出整修的草圖，然後號召各路英雄好漢，包含水泥工、木工、水電工及廢棄物清運等，連續利用一個月的例假日，動員超過600人次進行大整修，終於讓林家翻然一新。

林月霞說，自發團在雙溪不只整修這戶，去年8月間在魚行里一戶簡姓人家發生大火，鐵皮加蓋建物幾乎全毀，也幸賴自發團動員全力整修，甚至還有一位獨居長輩因進出路口不便，遇天雨泥濘不堪，也是自發團載來磚塊幫忙鋪設，但自發團堅持「無相佈施」，默默行善，留下汗水，只帶走屋主的笑容。

雙溪區長藍瑞珉表示，非常感謝自發團全力幫受災戶和弱勢戶整修房屋，公所也透過好日子愛心大平台，結合環保局幸福小站-幸福宅即變，並現場丈量，挑選出適合的二手家具床、櫃等，一車又一車翻山越嶺及時送達，也提供8成新的書桌、圖書及腳踏車，讓大人和小孩都非常開心。