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自發團默默行善動員600人次 幫雙溪火災戶整修房舍

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
自發團內有各式泥水、木工、水電師傅，專為弱勢家戶進行大整修。圖／新北市社會局提供
自發團內有各式泥水、木工、水電師傅，專為弱勢家戶進行大整修。圖／新北市社會局提供

弱勢家庭若遭逢重大變故，往往無法自力救助。新北市雙溪區一戶林姓家戶就因家中突發火災，一家七口只能窩在一個小房間，除了雙溪區公所協助修繕外，還有一群來自全台各地愛心人士組成的自發團，動員600人次協助整修，成員們低調表示，團隊只想默默行善，協助有需要幫助的人。

雙溪區公所社會人文課長林月霞表示，林姓家戶為列冊低收入家庭，7月前因電線走火，全家七口只能擠在一個狹小房間，屋內各項物品雜亂不堪，下雨天還會到處漏水，經媒合這支自發團，他們先現場勘查，畫出整修的草圖，然後號召各路英雄好漢，包含水泥工、木工、水電工及廢棄物清運等，連續利用一個月的例假日，動員超過600人次進行大整修，終於讓林家翻然一新。

林月霞說，自發團在雙溪不只整修這戶，去年8月間在魚行里一戶簡姓人家發生大火，鐵皮加蓋建物幾乎全毀，也幸賴自發團動員全力整修，甚至還有一位獨居長輩因進出路口不便，遇天雨泥濘不堪，也是自發團載來磚塊幫忙鋪設，但自發團堅持「無相佈施」，默默行善，留下汗水，只帶走屋主的笑容。

雙溪區長藍瑞珉表示，非常感謝自發團全力幫受災戶和弱勢戶整修房屋，公所也透過好日子愛心大平台，結合環保局幸福小站-幸福宅即變，並現場丈量，挑選出適合的二手家具床、櫃等，一車又一車翻山越嶺及時送達，也提供8成新的書桌、圖書及腳踏車，讓大人和小孩都非常開心。

社會局長張錦麗表示，新北市有許多行善團，包含新北工會行善團、綠家扶輪社等，如有弱勢家戶房舍老舊漏水、不堪居住使用等，在社會局的評估下，會媒合這些行善團進場協助修繕，非常感謝自發團也投入偏區弱勢的房屋修繕。

雙溪區公所媒合環保局「幸福小站-幸福宅即變」，為弱勢受災戶免費提供二手家具、電器用品等。圖／新北市社會局提供
雙溪區公所媒合環保局「幸福小站-幸福宅即變」，為弱勢受災戶免費提供二手家具、電器用品等。圖／新北市社會局提供
自發團有各種人才，包含水電、木工、泥水匠師傅等 為雙溪偏區弱勢家戶進行房舍大整修。圖／新北市社會局提供
自發團有各種人才，包含水電、木工、泥水匠師傅等 為雙溪偏區弱勢家戶進行房舍大整修。圖／新北市社會局提供
自發團成員來自全省的各路英雄好漢，利用假日到新北市雙溪區為火災戶整修房舍。圖／新北市社會局提供
自發團成員來自全省的各路英雄好漢，利用假日到新北市雙溪區為火災戶整修房舍。圖／新北市社會局提供

雙溪區 漏水 火災

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