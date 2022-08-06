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鶯歌陶博館前水管破裂致全區停水 10處臨時供水站備戰

聯合報／ 記者李成蔭李定宇／新北即時報導
新北市鶯歌區博館管前文化路今上午疑因水管老舊破裂，導致整條路淹成一片。圖／新北水利局提供
新北市鶯歌區博館管前文化路今上午疑因水管老舊破裂，導致整條路淹成一片。圖／新北水利局提供

新北市鶯歌區博館管前文化路今上午疑因水管老舊破裂，導致整條路淹成一片，新北水利局表示，自來水公司目前正緊急搶修中，預計直到明日上午10時都將影響當地用水，水公司也趕緊設立10處臨時供水站供民眾取水。

陶博館管前的文化路是當地要道，今上午卻突然「汪洋一片」，自來水公司12區副處長張文龍表示，疑似陶博館前自來水管線老舊破裂導致，目前已經停水準備開挖搶修，將影響鶯歌地區民生供水。

水利局轉述自來水公司資訊，鶯歌文化路陶博館前尖山線1100預力混凝土管（PSCP）清水管破管，今上午11時至明上午10時緊急搶修，鶯歌區將全區停水，為降低民眾用水不便，自來水公司設有10處臨時供水站供民眾取水。

供水站包含鶯歌仁愛路55號（鶯歌公所）、文化路70號（鶯歌火車站後站）、尖山路164號（尖山公園）、育英街與尖山埔路口（鶯歌同慶活動中心旁）、建國路420號（鶯歌消防隊對面）、中山路150號（鶯歌圖書館前）、中正三路154號（鶯歌高職前）、鶯桃路413巷口、鳳鳴路160號對面（巡守隊）、鶯桃路296巷口（永吉公園）。

鶯歌文化路陶博館前尖山線1100預力混凝土管（PSCP）清水管破管，自來水公司目前正緊急搶修中，預計直到明日上午10時都將影響當地用水。圖／新北水利局提供
鶯歌文化路陶博館前尖山線1100預力混凝土管（PSCP）清水管破管，自來水公司目前正緊急搶修中，預計直到明日上午10時都將影響當地用水。圖／新北水利局提供
鶯歌文化路陶博館前尖山線1100預力混凝土管（PSCP）清水管破管，自來水公司目前正緊急搶修中，預計直到明日上午10時都將影響當地用水。圖／新北水利局提供
鶯歌文化路陶博館前尖山線1100預力混凝土管（PSCP）清水管破管，自來水公司目前正緊急搶修中，預計直到明日上午10時都將影響當地用水。圖／新北水利局提供

停水 水利局

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