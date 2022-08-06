北市大度路平均一天1.5件車禍 議員批怵目驚心

北市府規畫在北投貴子坑溪新闢自行車道，但議員陳建銘指出，因要經過大度路，自行車要怎麼走攸關安全，且從108年到今年6月為止，平均一天發生1.5件車禍，應考慮路型修正以及科技執法。交通局長陳學台表示，路形已經請交工處針對全段進行檢討。

陳建銘說，騎自行車往關渡方向，要走大度路，但大度路一整年交通意外事故，108年有576件、109年683件、110年608件，至今年6月為止，平均一天1.5件車禍 平均兩天一起車禍，數據怵目驚心。

未來興建淡水河快速道路，大度路南北各少一個車道，陳建銘也建議，把大度路汽機車分隔島改掉，若有超速或違規，可以用科技執法，自行車道往關渡方，也設置自行車道，可以用路肩進行改善。陳建銘說，自行車道規畫施工是水利處，但市府既然規畫自行車道，就應該與交通局一起整體完整，不是水利處自己做自行車道就解決。

陳學台指出，新闢自行車道是水利處負責，但路型有和交通局討論過，至於大度路汽機車分隔島，全部快慢車道分隔島都移除，還是部分路段要保留，會請交工處檢討。

交大指出，大度路的車禍事故防制，已將速度管理做為重點，分隔島部分移除或保留，交通單位會去評估，淡北快速道路要施工，也一併做考量。

交大分析，大度路車禍前五大肇因，包括未注意車前狀況、右轉彎未依規定、變換車道不當、未保持安全距離、違反號誌管制，例如未遵守左轉專用號誌；至於科技執法，可以評估建置。