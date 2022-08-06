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選前丟利多！蘇貞昌承諾加速淡北道路、建關渡新橋

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
行政院長蘇貞昌今天承諾，將加速淡北道路經費核定，同時興建「關渡新橋」。記者江婉儀／攝影
行政院長蘇貞昌今天承諾，將加速淡北道路經費核定，同時興建「關渡新橋」。記者江婉儀／攝影

新北市淡水地區交通壅塞嚴重，已成在地人的惡夢。行政院長蘇貞昌今天承諾，將加速淡北道路經費核定，同時興建「關渡新橋」，可讓三蘆、五股、新莊的車流不必再往北市走，減少車流負擔，預算增加至55億元，比原定增加增加8.84億元。

淡水台2線竹圍路段交通量過度飽和，不但通勤時間必塞，假日湧入外來遊客，在地居民根本不敢出門。時任台北縣政府從1996年就推動淡北道路，盼分散車流。新北市府2年前再提環評，終於通過，該案今年4月24日已從交通部送入政院，但中央沒有核定，外界質疑導致計畫延宕。侯友宜也曾說過「淡北道路目前躺在行政院」。

因北市北投地區有民代認為，車流會引入當地，造成交通壅塞，中央在4月28日已請新北市府應跟在地做好溝通再提報。對此，交通部提出配套措施，若要興建淡北道路，附帶條件是要建「關渡新橋」，完工後可分流走洲美快速道路往三蘆、北市車流，從45%將至38％，也可銜接台64、國一，加上未來淡江大橋2024年完工後，將更完善淡水河兩側路網。初估關渡新橋工程費用約18億元，由中央補助，請新北市府先辦可行性評估。

經費部分，原本中央補助46.34億元，加上關渡新橋，總計補助地方55.18億元，新北市府除原本都計內用地費27.06億元，還需負擔關渡新橋以南工程費，總計36.22億元。

蘇貞昌表示，淡北道路是唯一出口，如果只做這條通了，但做到別人家門口，「吃緊弄破碗」無法建設。他感謝最了解工程的政委吳澤成，一直跟地方商量，最終協商新建橋梁，讓去三重、蘆洲、五股、新莊的車流不要再繞去北市，這是三贏策略。

蘇貞昌說，新北市很辛苦他都清楚，也拜託侯友宜，關渡新橋要接龍米路要做環評，希望立刻進行，來這裡就是他知道做事情的人很辛苦，大家齊心合力，期待未來繼續幫忙，少講爭功諉過、傷感情的話，大家建設做好最好，希望讓新北更好，交通更好。

針對關渡新橋完工後銜接台64線，新北市府還需施作隧道、橋樑才可串起路廊，新北市長侯友宜表示，淡江大橋已經走到一半，淡北道路趕快動工完成，至於後續的銜接台64會做好評估，新北市會承擔責任，做好路廊。

行政院長蘇貞昌今天承諾，將加速淡北道路經費核定，同時興建「關渡新橋」。記者江婉儀／攝影
行政院長蘇貞昌今天承諾，將加速淡北道路經費核定，同時興建「關渡新橋」。記者江婉儀／攝影
淡北道路全長約5.45公里，範圍跨及新北市與台北市。圖為淡北道路完工模擬圖。圖／新北市工務局提供
淡北道路全長約5.45公里，範圍跨及新北市與台北市。圖為淡北道路完工模擬圖。圖／新北市工務局提供
淡北道路全長約5.45公里，範圍跨及新北市與台北市。圖為淡北道路路線圖。圖／新北市工務局提供
淡北道路全長約5.45公里，範圍跨及新北市與台北市。圖為淡北道路路線圖。圖／新北市工務局提供

新北市長 淡水河 侯友宜

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