台中iBike逾千站缺專用道 議員：推綠色運具不能半套

台中市機車數量至今年6月突破179萬輛，汽車有110輛，市議員朱暖英説，台中道路、停車場規劃都跟不上人口與車輛成長數，大街小巷違規亂停現象普遍。市府已設置1000處iBike站，建議交通局規劃專用道，提高綠色運具使用率。交通局表示，持續規劃自行車道，提供安全行車路線。

朱暖英説，台中有179萬輛機車，但合法的機車位只有15萬格，搶不到車位只能找巷弄騎樓，甚至違規亂停。一方面，冒著吃罰單的風險，一方面，又影響路人權益，形成交通亂象。

朱暖英説，除了台中市民的汽機車，還有鄰近縣市進入市區的車輛，造成停車位一位難求。

朱暖英指出，近期交通局雖適度放寬騎樓停機車，但民眾反映合法車格疑似常被報廢車輛占用，周轉率非常低。議員質疑相關單位有沒有定期取締，或周知檢舉專線讓民眾能夠協助監督，影響民眾權益。

朱暖英說，台中市是世界知名的自行車生產王國，因借鏡自行車使用率高的荷蘭。

中長期來看，應全力推廣iBike綠色運具，朱暖英說，目前台中市政府已建置iBike1000多站，相關配套不能少，不應忽略自行車路權問題，推動綠色運具不能只作一半。

朱暖英說，設置自行車通勤專用道，便利民眾轉乘運用，也符合節能減碳目標更能紓解車潮。

交通局長葉昭甫表示，台中市停管員執勤時，若發現相關報廢車輛停放或占用車格時，皆通報相關單位處理，車輛久停超過15日以上，交通局也會依規定紀錄並移置保管。

此外，市府也積極推廣使用民眾多公共自行車，截至7月底，YouBike 2.0站點已設置1144站，並持續增設中。