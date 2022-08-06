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到場才知被刪致詞 洪孟楷搶麥盼中央核定淡北道路經費

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
立委洪孟楷說，據他了解，昨天汐止當地委員都有致詞，為什麼綠營立委有致詞，藍營立委沒有，這需要了解。記者江婉儀／攝影
立委洪孟楷說，據他了解，昨天汐止當地委員都有致詞，為什麼綠營立委有致詞，藍營立委沒有，這需要了解。記者江婉儀／攝影

行政院長蘇貞昌、新北市長侯友宜今前往視察淡水河北側沿河平面道路工程規畫，但立法委員洪孟楷到場發現，現場流程刪除在地立委致詞部分，更搶在蘇貞昌致詞前，上台搶下麥克風，表達希望中央看見地方需求，也是給雙北最好的父親節禮物。

洪孟楷受訪表示，淡北道路是在地民眾期待26年，這條道路是淡水人、北海岸地區最重要的救命道路，昨天行政院還詢問在地委員是否可出席，今天到場請教流程如何，卻發現司儀手上的流程表，立委致詞部分被劃掉，他質疑是行政院命令還是公務總局自作主張？

洪孟楷說，據他了解，昨天汐止當地委員都有致詞，為什麼綠營立委有致詞，藍營立委沒有，這需要了解，建設不用分黨派藍綠，好的建設行政院願意支持，地方樂觀其成，連最基本地方聲音都無法被告知，這就是大小眼太過明顯，他這是據理力爭，希望院長聽到地方真實反映。

記者會中，司儀邀請蘇貞昌上台致詞，沒被安排致詞的洪孟楷突然上台，搶過麥克風說，希望院長說出核定經費，中央做事情資源充沛，但地方有限，中央總計核定55億元，但要多一個橋，拜託院長、秘書長李孟諺、政委吳澤成多給地方支持，建設不分藍綠，希望看到地方需求，點滴在心頭，他質詢兩次都得到院長正面回應，希望今天有個良好的結果，也是給雙北最好的父親節禮物。

對此，公路總局未正面說明刪除原因，僅不斷表示「都是誤會」。

立法委員洪孟楷到場發現，現場流程刪除在地立委致詞部分。圖／洪孟楷提供
立法委員洪孟楷到場發現，現場流程刪除在地立委致詞部分。圖／洪孟楷提供
立委洪孟楷說，據他了解，昨天汐止當地委員都有致詞，為什麼綠營立委有致詞，藍營立委沒有，這需要了解。記者江婉儀／攝影
立委洪孟楷說，據他了解，昨天汐止當地委員都有致詞，為什麼綠營立委有致詞，藍營立委沒有，這需要了解。記者江婉儀／攝影

行政院 洪孟楷 新北市長

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