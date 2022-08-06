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自強公園枯枝如不定時炸彈從天而降 中和公所勘查管制
新北市中和區地狹人稠，公園成居民放鬆最佳地，但自強公園的老樹疑遭白蟻入侵蛀蝕，已有多起長輩被枯枝砸傷的案件，在地議員呼籲市府應盡速為公園樹木做健檢，並設相對警示等處理。中和區公所表示，已勘查了解，目前已管制6棵枯木周邊，避免再傷及民眾。
新北市議員張志豪指出，近日前往自強公園，接連有將近20位民眾向他陳情，自強公園內步道的老樹疑似生病，一棵接著一棵遭受白蟻攻擊，甚至樹枝都被蛀空，導致有多位民眾遭枯枝砸落擊傷。
張志豪說，自強公園是附近居民運動的場所，白天晚上都有很多民眾在公園內登山散步，目前正值颱風季，若未及時處理枯木問題，恐會釀成嚴重傷害，危害民眾的安全。
張志豪認為，農業局應針對自強公園的樹木做健檢，把遭白蟻蛀蝕的枯木標記出來，警示路過的民眾不要靠近，他理解重型機具無法上山的問題，呼籲市府單位盡快請攀樹師處理枯木，避免再對民眾造成傷害。
中和區公所經建課長王怡翔回應，已派員前往勘查了解，枯木疑似是遭松鼠啃咬樹柀造成，公所目前已在6棵枯木周邊圍起管制區，避免斷木傷及民眾，並於下周清除枯木。
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