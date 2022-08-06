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新北文藝3大主題 板橋、北海岸今同步登場

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市府一樓大廳的「登入新北市 LOG IN 代號0029」，展覽主題以電玩概念呈現，民眾就是遊戲玩家。記者李定宇／攝影
新北市府一樓大廳的「登入新北市 LOG IN 代號0029」，展覽主題以電玩概念呈現，民眾就是遊戲玩家。記者李定宇／攝影

新北市文化局在暑假期間舉辦多項藝文活動邀請民眾參與，板橋市府今兒童藝術節舉辦搖擺舞及即興彩繪、市府大廳還有登入新北市電玩LOGIN、晚間7時則在水湳洞上演盛大慶典優人神鼓震撼演出，多項活動民眾皆可免費參與。

新北市文化局周末舉辦多項活動，在市府一樓大廳的「登入新北市 LOG IN 代號0029」，展覽主題以電玩概念呈現，民眾就是遊戲玩家，來到展覽就像是玩家登入新北市，在過程中了解新北市29區的進化型態，重新看見自己與新北市這片土地的關係與連結。

而在板橋市民廣場的新北市兒童藝術節市民廣場，本周為活動最後週末，將由Swing Taiwan、小岳哥哥以及紙風車劇團帶來壓軸。今由Swing Taiwan結合搖擺舞及即興彩繪，號召千人腳踩畫布搖擺創作。

明天兒童劇天團紙風車劇團帶來《諸葛四郎》，充滿俠義與趣味的藝術饗宴啟發孩子們的樂趣。今欲參加Swing Dance巨大舞池即興彩繪的觀眾，可於今下午4時至活動服務台領取號碼牌參加。

晚間7時的礦山藝術季「鎏金時尚夜」於水湳洞遺址前登場，結合潘怡良設計師領軍依林凱渥名模時尚走秀，帶來融合礦山元素時尚走秀，當晚演出陣容還包括國際級表演團隊優人神鼓、新象劇團、金田創藝、歌手李翊君等，帶來前衛時尚與古老山城交織火花。

兒藝節邀請兒童界偶像小岳哥哥與Swing Taiwan，帶領大小朋友在舞蹈過程中能夠歡笑及體驗純粹的舞動交流。圖片來自Swing Taiwan。圖／新北市文化局提供
兒藝節邀請兒童界偶像小岳哥哥與Swing Taiwan，帶領大小朋友在舞蹈過程中能夠歡笑及體驗純粹的舞動交流。圖片來自Swing Taiwan。圖／新北市文化局提供
優人神鼓為礦山藝術季鎏金時尚夜打造新作「陽歌行」，呈現礦山的浩瀚美麗。圖／新北市文化局提供
優人神鼓為礦山藝術季鎏金時尚夜打造新作「陽歌行」，呈現礦山的浩瀚美麗。圖／新北市文化局提供

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