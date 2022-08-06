北市十大交通事故路段 議員揭其中這條路「最傷人」

北市常統計十大交通事故路段，部分道路年年輪流上榜，但台北市議員陳怡君指出，車禍受傷人數最多的都是大同區的「民權西路」這段路，且人數年年創新高，前年333人、去年366人，今年1至6月止，上半年也有145人受傷，交通局應提出解決辦法。北市交通局表示，民權西路機車事故比較多，風險高，已加強交通安全宣導。

根據交通大隊統計，去年台北市十大交通事故案件數前十名道路，分別是中正路1千（士林區）、民權東路六段911件（內湖區）、忠孝東路四段642件（大安區）、基隆路二段640件（信義區）、仁愛路四段611件（大安區）、北安路580件（中山區）、民權西路575件（大同區）、和平東路三段559件（信義區）、中山北路五段558件（士林區）、中山南路524件（中正區）。

陳怡君說，其中受傷人數最多的民權西路，近三年分別是108年的303人、109年的333人、110的366人，而截至今年1至6月，上半年為已有145人，可說是年年攀升。陳怡君要求，如何從交通專業研擬改善機制是當務之急，市府責無旁貸。

民權西路是雙北聯絡道，陳怡君指出，每天從外縣市來的車流量都很多，從三重台北橋、板橋華江橋、永和福和橋下來的車流量哪一條不多？台北市身為轄區交通權責單位，不能推給車流「都從新北來」交通局應從交通面的專業研擬改善機制，責無旁貸。

北市交通局長陳學台指出，民權西路聯接台北大橋，因為是雙北連絡幹道，車流量特別高，交通局有發現北市部分主要道路事故，發生在聯外道路比較多，主因是車流比較多，發生事故，受傷風險也比較高。但北市沒有推給外縣市，且目前狀況已經有改善。

交通局交通安全科長彭志文表示，6月有跟新北市討論，因雙北市聯絡道路，機車發生事故比較多，已經作相關交通安全的宣導。