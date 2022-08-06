向侯友宜反映無效？ 福和橋羽球場再傳兩男霸佔球場

位於新北市福和橋下的羽球場，由於地理設置較無風產生且不收費用，吸引許多愛好打羽球民眾到此打球，今年5月臉書貼出家長向新北市長侯友宜陳情，孩子在此打球遭人逼退，上月中仍再發生球友使用場地爭執不下，怒向警方提告強制罪，打球打到被送法辦，高灘處表示不排除設定時器或收費管理，杜絕搶球場持續發生。

臉書社團「我是永和人」昨有民眾貼文表示，福和橋下羽球場長期遭到一群人霸佔，這群人不顧法規，決定誰可使用、用多久及怎麼用羽球場，表示一般民眾想與家人、小孩使用球場時，這群人會惡意驅趕。他也貼出今年5月民眾向新北市長侯友宜陳情信件，表示孩子在此打球遭人逼退。

羽球場屢屢傳出爭執場地事件，新北市高灘處今年5月底因此在羽球場旁張貼使用規則，明訂「嚴禁個人或團體獨占使用」等相關規則，但7月中旬仍再度傳出有民眾不滿球場遭人強占，怒向警方報案強制罪。

永和警分局表示，上月12日張姓民眾於當天晚上7點至羽球場，因羽球場遭兩名陌生男子強制佔用球場，影響其使用權益故至派出所報案。警方依規定受理後，將朱嫌及林嫌傳喚到案說明，並移送檢方偵辦。

新北市高灘處表示，遺憾民眾沒有同理心且不遵守現場告示，高灘處5月設置使用告示時亦向在場民眾說明運動設施人人都能公平使用，故如有多人排隊使用應遵守輪替規則，如有民眾拒不下場可聯繫告示牌保全哨電話，保全會儘速抵達協調，如佔場民眾拒不下場將報警處理。