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939、941公車後天改路線 往返經樹林匝道省路程

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
台北客運已於停靠客站點新增候車站位。記者李定宇／翻攝
台北客運已於停靠客站點新增候車站位。記者李定宇／翻攝

台北客運939、941路線日前經新北市交通局核准，將自下周一起改由位在三峽市區的三峽一站發車，行駛動線及停靠站位隨之變動。變動後三峽市區民眾可方便搭乘，高速公路匝道改由樹林交流道通行後，民眾也可減少約10分鐘繞行車程。

橫跨新北市樹林與三峽的北大特區人口不斷成長，目前居住已約6萬人，台北客運在此經營939、941等許多9開頭路線公車，途經北二高往返台北、新北等許多地點，是當地民眾重要大眾運輸工具。

近年來因北大特區居民陸續增加，民眾要求增闢新路線，而台北客運位於學成路的北大站租約即將在8月中旬到期，地主將進行開發不再續約，台北客運原選定於國成街二側建置調度站，但周邊民眾擔心危及學童通行安全，多次向新北市長侯友宜陳情，雙方協調無果後，台北客運將調度站移動至三峽市區大勇路。

台北客運將學成路北大調度站939及941近50部公車移置後動線隨之調整，受到市區民眾歡迎，939線改行經三峽文化路、民生街、三樹路後繞行北大特區，經樹林交流道往返台北信義區。

941線則行經學成路、大學路、學勤路、佳園路，由樹林交流道往返新店。停靠站位調整部分兩路線都未再經過恩主公醫院，台北客運呼籲民眾步行到三峽一站候車亭搭車。

台北客運為讓民眾熟悉路線，將於8月8日起至8月12日為期5天，於北大特區重點站位派員導覽及以機動巡邏方式協助民眾於正確站位區候車，並將加派班車紓解尖峰時段疏運，台北客運總經理李建文表示，感謝三峽市區及北大特區民眾體諒與配合，將滾動式檢討班車行車狀況，提供民眾更好公車服務。

939線改行經三峽文化路、民生街、三樹路後繞行北大特區，經樹林交流道往返台北信義區。記者李定宇／翻攝
939線改行經三峽文化路、民生街、三樹路後繞行北大特區，經樹林交流道往返台北信義區。記者李定宇／翻攝
941線則行經學成路、大學路、學勤路、佳園路，由樹林交流道往返新店。記者李定宇／翻攝
941線則行經學成路、大學路、學勤路、佳園路，由樹林交流道往返新店。記者李定宇／翻攝

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