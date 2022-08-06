939、941公車後天改路線 往返經樹林匝道省路程

台北客運939、941路線日前經新北市交通局核准，將自下周一起改由位在三峽市區的三峽一站發車，行駛動線及停靠站位隨之變動。變動後三峽市區民眾可方便搭乘，高速公路匝道改由樹林交流道通行後，民眾也可減少約10分鐘繞行車程。

橫跨新北市樹林與三峽的北大特區人口不斷成長，目前居住已約6萬人，台北客運在此經營939、941等許多9開頭路線公車，途經北二高往返台北、新北等許多地點，是當地民眾重要大眾運輸工具。

近年來因北大特區居民陸續增加，民眾要求增闢新路線，而台北客運位於學成路的北大站租約即將在8月中旬到期，地主將進行開發不再續約，台北客運原選定於國成街二側建置調度站，但周邊民眾擔心危及學童通行安全，多次向新北市長侯友宜陳情，雙方協調無果後，台北客運將調度站移動至三峽市區大勇路。

台北客運將學成路北大調度站939及941近50部公車移置後動線隨之調整，受到市區民眾歡迎，939線改行經三峽文化路、民生街、三樹路後繞行北大特區，經樹林交流道往返台北信義區。

941線則行經學成路、大學路、學勤路、佳園路，由樹林交流道往返新店。停靠站位調整部分兩路線都未再經過恩主公醫院，台北客運呼籲民眾步行到三峽一站候車亭搭車。