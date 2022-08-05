影／沙灘火舞表演超震撼 漁船燈火相輝映光影展至9月

「2022北海夜金閃閃─北海潮與火」今晚在中角灣開幕，「即將成真火舞團」精采的表演，沙灘火舞與漁船燈火互相輝映，光影藝術妝點北海岸，十分震憾。光影藝術展至9月4日，展出地點中角灣國際衝浪基地、中山溫泉公園、慈護宮及三芝芝蘭公園。

北海岸的漁民、農友一起共舞，沙灘上絢麗的火光與海面漁船燈火相輝映，點燃熱情的夜晚。今晚北海潮與火開幕式，由新北市秘書長林祐賢引燃「新生活之火」，力邀大家來訪北海岸展開新生活。

林祐賢表示，北海岸地區在夕陽西下後，滿天星斗與海面漁船燈火相輝映，構成動人風景，市府規畫一系列活動，希望大家都能來到北海岸，欣賞這片美麗的景色。暑假可以慢遊三芝與金山觀賞光影藝術、到石門草里漁港夜釣、到淡水漁人碼頭看夜間水舞與煙火。

今年「北海潮與火」由朱銘美術館團隊策畫，取北海岸「山焊」、「海熿」及「土焢」這三把火寓意構思。「山焊之火」寓意山中美術館啟發藝術家創作時散發的焊接火光；「海熿之火」象徵金山特有漁法「蹦火仔」迸發的熿火；「土焢之火」意指金山地瓜焢窯親近土地的火焰。

以這三把火意象，將藝術教育與地方特色充分融合，邀請姚仲涵、李蕢至及成若涵等多位藝術家參與展出，用光影藝術妝點北海岸。

朱銘美術館賴素鈴館長指出，這次推出的「北海薯蠟筆」，不僅是一款結合地方特色與食農教育的文創品，更是一場從「地瓜田長出來的藝術教育行動」，藉由市府、美術館與民間公私協力，讓人與土地間產生美的循環，增進孩子對故鄉的認同，落實美術館播撒「藝術的種子種活在心田」的理念。

新北市景觀處表示，今年的「北海潮與火」，除了在金山外，還擴大到三芝展出，將藝術裝置與芝蘭公園海上觀景平台結合，打造成最「潮」夜間伸展台。

光影藝術展自即日起至9月4日晚間9時止，展出地點包括金山中角灣國際衝浪基地、中山溫泉公園、慈護宮及三芝芝蘭公園。

火舞劇團「即將成真火舞團」火舞劇碼還會在下周日8月14日，及展期每周六（8月20日、8月27日及9月3日，晚上7時於中角灣國際衝浪基地演出。此外，活動期間每周六都有趣味的藝術體驗工作坊，歡迎民眾參與體驗。詳細內容及交通資訊請至活動官網查詢。