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2022八里城市沙雕展8月13日開展 暑假必玩又一處

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北「2022八里城市沙雕展」即將在8月13日開幕；圖為溫馨的沙雕作品「熊抱」。圖／新北高灘處提供
新北「2022八里城市沙雕展」即將在8月13日開幕；圖為溫馨的沙雕作品「熊抱」。圖／新北高灘處提供

新北「2022八里城市沙雕展」即將在8月13日開幕，展期至10月11日止為期60天，當天還規畫小型開幕晚會，並邀請駐唱歌手及樂團表演，帶領大家賞藝術、聽音樂，暢遊海線風光，另外周遭左岸公園、渡船頭老街及龍形碼頭還有12座絢麗的光雕藝術作品可欣賞。

新北高灘處說明，八里城市沙雕展今年以「光合希望」為主題，創作理念發想來自許多人在經歷了疫情長期的影響，在內心多少都感到不安無助與無奈，於是想打造一個心靈慰藉的藝術殿堂，邀請民眾一起來八里許下未來希望，讓種子發芽、行光合作用到茁壯成長。

這次展覽精心打造16座沙雕作品，由十名沙雕師耗時兩個月的時間共同創作，且今年有別往年特別將光雕和花雕融入於沙雕作品中，而沙雕周圍也佈置了色彩繽紛的景觀花卉，讓大家不用出國就能欣賞到充滿異國風情的沙雕花園。

高灘處代理處長張修銘表示，沙雕作品包含沙、光、花三雕合一的主雕「舞動八里」、入口意象「光合希望」及象徵祈願的「掌心花」等皆為展覽的一大看點，另外還一座互動沙雕「許願神燈」可讓民眾親自掛上自己寫下的許願卡，而許願卡將在開展後每天下午2點發放限量100張，歡迎大家一起來找神燈裡的許願兔寫下心願。

高灘處提到，除沙雕外，附近更有占地近2000平方公尺的粉紫色系景觀花海，亦與觀光旅遊局合作在周邊之八里左岸公園、渡船頭老街及龍形碼頭設置12座絢麗的光雕藝術作品，配上八里水岸的悠悠美景和慢活步調，即使是疲憊的身軀或心靈都能感到放鬆和治癒。

另外，在中秋節前後還會舉辦快閃沙雕活動，前年的快閃作品「消失的海翁」不但廣受大眾的喜愛，在網路社群也獲得熱烈迴響，而這次的快閃沙雕以「消失的病毒」為題，經過海水漲潮後淹沒病毒意象的沙雕，藉此傳達防疫的重要性，也期望疫情能夠盡早渡過。

新北「2022八里城市沙雕展」即將在8月13日開幕；圖為巨人的手掌「掌心花」。圖／新北高灘處提供
新北「2022八里城市沙雕展」即將在8月13日開幕；圖為巨人的手掌「掌心花」。圖／新北高灘處提供
作品「重生與再生」象徵生命力的永續。圖／新北高灘處提供
作品「重生與再生」象徵生命力的永續。圖／新北高灘處提供
新北「2022八里城市沙雕展」即將在8月13日開幕；民眾可一起跟著世界名畫「拾穗」撿拾麥穗。圖／新北高灘處提供
新北「2022八里城市沙雕展」即將在8月13日開幕；民眾可一起跟著世界名畫「拾穗」撿拾麥穗。圖／新北高灘處提供
新北「2022八里城市沙雕展」即將在8月13日開幕，展期至10月11日止為期60天。圖／新北高灘處提供
新北「2022八里城市沙雕展」即將在8月13日開幕，展期至10月11日止為期60天。圖／新北高灘處提供
作品「舞動八里」象徵幸福的起點。圖／新北高灘處提供
作品「舞動八里」象徵幸福的起點。圖／新北高灘處提供

沙雕 八里 快閃

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