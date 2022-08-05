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中原溝惡臭多年拚根除 新北強制拆除不肖業者生產器具

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
位於新北市中和區的中原溝長期惡臭難解，有附近居民直呼已成生活日常，日前更發生遭染成「橘色河」，讓議員頻接獲民眾陳情。圖／張志豪提供
位於新北市中和區的中原溝長期惡臭難解，有附近居民直呼已成生活日常，日前更發生遭染成「橘色河」，讓議員頻接獲民眾陳情。圖／張志豪提供

位於新北市中和區的中原溝長期惡臭難解，有附近居民直呼已成生活日常，日前更發生遭不肖業者排放廢水染成「橘色河」，讓議員頻接獲民眾陳情。新北環保局回應，針對業者祭出更重手段，將強制拆除生產器具，預計年底完成周遭生活污水接管，同時也透過水門調節機制改善流速，多管齊下做整治。

新北市議員張志豪批評，市長侯友宜應該拿出魄力解決中原溝問題，即便市府近日連夜追查把破案，但問題仍無法根除，遭偷排廢水不是單一個案問題，應建置水質監測系統及完成污水接管。新北市議員金瑞龍指出，「橘色河事件」抓到為上游製版廠鹽酸超標造成，希望市府持續監測，並看能否規畫如同瓦磘溝礫間處理廠淨化水源。

環保局發言人許銘志回應，中原溝已經有定期水質採樣檢測，接下來也會協同水利局在年底前完成中原溝流域周邊生活污水接管，因流域範圍多爲工業區，也會積極推動廢水廠辦大樓申請納管，有望有效減少惡臭來源。

許銘志指出，中原溝當初本來並非天然水域，而是開鑿出的排水系統，所以與建築物很緊密，是否有空間打造溝礫間處理廠還要再研究，但一定不會放棄任何淨化水源的處理方式。

因為中原溝先天水域情況，所以淤泥及流速是重要問題，環保局協調區公所定期清淤，今年度至目前為止已完成三次清淤工作，還規畫透過水門調節排水頻率，改善水流情況，惡臭將更能改善。

許銘志強調，還是會設法從源頭根除，任何水域只要有「事業造成污染」這類情況，過去僅針對民眾舉報處裡，未來除稽查外還會專案處理，在重點區域使用深度稽查科學儀器，且只要抓到事業污染源頭，就會強制拆除相關生產器具，另外也協同經發局輔導產業使用環保來源及技術製造產品。

環保局強調，為改善中原溝問題，將該案「新北市河川流域治理平台」追蹤管理，藉由跨機關通力合作處理，針對該區不肖業者各式打擊作為，共計稽查415家次、處分6件次、停工搬遷1家次，藉由勤查重罰督促業者善盡環境保護之責。

新北強力稽查中原溝上游排放廢水的不肖業者，發現橘色液體。圖／新北環保局提供
新北強力稽查中原溝上游排放廢水的不肖業者，發現橘色液體。圖／新北環保局提供
位於新北市中和區的中原溝長期惡臭難解，有附近居民直呼已成生活日常，日前更發生遭染成「橘色河」，讓議員頻接獲民眾陳情。圖／張志豪提供
位於新北市中和區的中原溝長期惡臭難解，有附近居民直呼已成生活日常，日前更發生遭染成「橘色河」，讓議員頻接獲民眾陳情。圖／張志豪提供
新北強力稽查中原溝上游排放廢水的不肖業者，盼能根除問題。圖／新北環保局提供
新北強力稽查中原溝上游排放廢水的不肖業者，盼能根除問題。圖／新北環保局提供
新北強力稽查中原溝上游排放廢水的不肖業者，發現橘色液體。圖／新北環保局提供
新北強力稽查中原溝上游排放廢水的不肖業者，發現橘色液體。圖／新北環保局提供

污水 水質

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