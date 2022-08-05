2022新北市智慧城市國際論壇 各國匯聚論永續智慧城市

新北近年致力發展智慧城市及永續低碳，新北今舉辦「2022新北市智慧城市國際論壇」，與全球多個智慧城市代表及業界翹楚一同分享，不少國家都提到透過智慧城市達成永續及防災，要挖掘兼具包容、安全、韌性的永續智慧「方城市」。

新北市長侯友宜表，新北市這幾年在智慧城市的轉變過程中得到ICF很多獎項，新北在推動智慧醫療、智慧運輸、智慧安防，以及永續環境等面向，都展現國際大都市的蛻變，要跟國際接軌、跟聯合國SDGs永續城市接軌，所以智慧國際城市論壇來了很多國家代表，謝謝他們給新北肯定。

澳洲陽光海岸市長Mark Jamieson表示，新北市國際智慧論壇是世界各地志同道合的城市之間的對話，共同尋求利用智慧科技提升城市居民的生活。陽光海岸市議會智慧城市協調員Michael Whereat分享，陽光海岸從2016 年推動智慧城市，廣泛使用科技建立數據驅動決策的智慧政府，包含應用數位雙生模型於城市設計與災害應變，並與大學合作設計城市綠色走廊減少城市熱島效應的影響，以創造永續與韌性的城市。

ICF主席共同創辦人John Jung認為，智慧城市和智慧社區倡議皆有益於全世界的人民、社會和文化發展，新北市近年持續致力於推動永續智慧城市發展。新北市本次被ICF評選為全球Top 7智慧城市的要素，包含透過交通與網路成功整合與串聯市區與偏鄉、積極培育數位人才與推動產業與就業機會發展等舉措。