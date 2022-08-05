北市13日開兒童疫苗接種站 12區都可打

北市教育局表示，將於13日開設兒童疫苗接種站，12行政區各選1校，可打兒童莫德納及輝瑞兒童疫苗，將依疫苗廠牌及身分證字號尾數分流報到。

台北市教育局新聞稿表示，配合指揮中心6月11日宣布5至11歲兒童第2劑疫苗間隔縮短為4至8週，13日於健康國小、光復國小、金華國中、中正國小、忠孝國小、建成國中、西園國小、溪口國小、修德國小、明湖國小、士林國小及關渡國小共12校，分別開設兒童疫苗接種站，提供5至11歲輝瑞兒童疫苗第1劑、第2劑及6至11歲莫德納疫苗第1、2劑接種，報名人數近9000人。

衛生局說，本次依疫苗廠牌進行時段分流報到，莫德納上午場於9時至9時30分、下午場於下午1時至1時30分報到接種。

輝瑞上午場請依學童身分證或居留證尾數分流報到，如尾數為0、1者於9時30分至10時、尾數為2、3者於10時至10時30分、尾數為4、5者於10時30分至11時、尾數為6、7者於11時至11時30分、尾數為8、9者於11時30分至12時分流報到接種。

輝瑞下午場則依預約登記時段報到；如有兄弟姊妹一起接種的家庭，選擇其中一時段前往接種站即可。教育局提醒，接種當日請記得攜帶健保卡、家長簽名同意書，接種第2劑者則需要攜帶小黃卡。