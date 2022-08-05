快訊

不止和碩！台商：進大陸海關文件要標示「中國台灣」

獨／一票科技業巨擘出席 裴洛西訪台午宴談話內容曝光

雙溪秋收慶豐年 百位學子體驗粒粒皆辛苦

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
雙溪區「秋收稻穗慶豐年」活動，近百位小朋友捲起褲管擔任小農夫體驗割稻。 圖／觀天下有線電視提供
雙溪區「秋收稻穗慶豐年」活動，近百位小朋友捲起褲管擔任小農夫體驗割稻。 圖／觀天下有線電視提供

雙溪區「秋收稻穗慶豐年」活動今(5)日在上林里熱鬧登場，來自雙溪區近百位小朋友捲起褲管擔任小農夫體驗割稻，藉由近距離接觸農作物，來認識食物的原本生態，上一堂深度的田間割稻體驗。

在稻田中由柑林國小熱情的森巴鼓敲響序幕，接下來牡丹國小悠揚的小提琴琴音繚繞稻田間，在優美琴音中雙溪高中舞龍隊為展現氣勢磅礡登場，在這場「秋收稻穗慶豐年」別開生面的開場演出博得滿堂彩。

雙溪區長藍瑞珉說，上林里位於台2丙道路兩側，平坦肥沃的土地過去是東北角水稻重要產區，現今稻田大多已經休耕，家裡代代務農的上林里長簡德福不忍讓農田荒廢，為了重拾居民對稻米的認同感，因此號召里民一起動手整理出里內閒置農地，並以友善耕作方式來種植水稻，將豐收後香Q稻米做為里內老人共餐使用。

為使學生更了解食材原貌，並親身體驗農夫耕作辛勞，養成珍惜食物觀念，秋收活動讓近百位學童參與割稻，敬謝天地祈福儀式後，所有貴賓及學童都等不及想下田體驗，在學校老師及工作人員帶領下依序下田，小朋友們看到自己3月種下的秧苗，經過4個月長出黃金般的稻穗，個個都興奮不已，顧不得會將衣服弄髒紛紛下田割稻，雖然天氣炎熱，但收割完畢後看著手裡的成果，最後小農夫們都露出滿足的笑容拿著自己收割的稻米合照，留下在學過程中美好的回憶。

雙溪區 稻米

延伸閱讀

蔣萬安黃珊珊同台拚人氣 關渡體驗割稻、綁稻草人

中國大陸修改稻米基因 收成率提高四成

新北／雙溪上林荷花田 走進世界名畫家莫內的畫中

琴弦串起小一到高三 雙溪4校組東北角弦樂團線上音樂會

相關新聞

共軍圍台軍演第二天 北市演練民生必需品短缺時期配售

中共解放軍圍台軍演第2天，台北市為使物資經濟動員準備工作能與國防戰備及緊急應變相結合，今天在萬華雙園國小舉辦民生必需品短...

北市酒駕累犯照「猜猜我是誰」？議員批：太稚嫩

酒駕新法今年3月31日上路，屢次酒駕違規拒測再犯者，可公告民眾姓名、照片及違規事實。但北市議員陳怡君下午在議會質詢指出，...

2022八里城市沙雕展8月13日開展 暑假必玩又一處

新北「2022八里城市沙雕展」即將在8月13日開幕，展期至10月11日止為期60天，當天還規畫小型開幕晚會，並邀請駐唱歌...

中原溝惡臭多年拚根除 新北強制拆除不肖業者生產器具

位於新北市中和區的中原溝長期惡臭難解，有附近居民直呼已成生活日常，日前更發生遭不肖業者排放廢水染成「橘色河」，讓議員頻接...

2022新北市智慧城市國際論壇 各國匯聚論永續智慧城市

新北近年致力發展智慧城市及永續低碳，新北今舉辦「2022新北市智慧城市國際論壇」，與全球多個智慧城市代表及業界翹楚一同分...

YouBike凌晨調度車輛 北市議員批噪音大、擾人清夢

北市YouBike 2.0已設1122站深入巷弄，市議員戴錫欽接獲民眾投訴，業者利用凌晨調度車輛，噪音擾民，被民眾投訴噪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。