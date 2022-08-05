雙溪秋收慶豐年 百位學子體驗粒粒皆辛苦

雙溪區「秋收稻穗慶豐年」活動今(5)日在上林里熱鬧登場，來自雙溪區近百位小朋友捲起褲管擔任小農夫體驗割稻，藉由近距離接觸農作物，來認識食物的原本生態，上一堂深度的田間割稻體驗。

在稻田中由柑林國小熱情的森巴鼓敲響序幕，接下來牡丹國小悠揚的小提琴琴音繚繞稻田間，在優美琴音中雙溪高中舞龍隊為展現氣勢磅礡登場，在這場「秋收稻穗慶豐年」別開生面的開場演出博得滿堂彩。

雙溪區長藍瑞珉說，上林里位於台2丙道路兩側，平坦肥沃的土地過去是東北角水稻重要產區，現今稻田大多已經休耕，家裡代代務農的上林里長簡德福不忍讓農田荒廢，為了重拾居民對稻米的認同感，因此號召里民一起動手整理出里內閒置農地，並以友善耕作方式來種植水稻，將豐收後香Q稻米做為里內老人共餐使用。

為使學生更了解食材原貌，並親身體驗農夫耕作辛勞，養成珍惜食物觀念，秋收活動讓近百位學童參與割稻，敬謝天地祈福儀式後，所有貴賓及學童都等不及想下田體驗，在學校老師及工作人員帶領下依序下田，小朋友們看到自己3月種下的秧苗，經過4個月長出黃金般的稻穗，個個都興奮不已，顧不得會將衣服弄髒紛紛下田割稻，雖然天氣炎熱，但收割完畢後看著手裡的成果，最後小農夫們都露出滿足的笑容拿著自己收割的稻米合照，留下在學過程中美好的回憶。