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新店行動治理聚焦交通問題 寶高園區拚智慧城市標竿

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北市長侯友宜今前往新店行動治理座談會，座談會前也特別感謝新店太平宮及大香山慈音巖2間寺廟並致贈獎牌，表揚疫情升溫時慷慨捐贈物資，協助防疫。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今前往新店行動治理座談會，座談會前也特別感謝新店太平宮及大香山慈音巖2間寺廟並致贈獎牌，表揚疫情升溫時慷慨捐贈物資，協助防疫。記者李成蔭／攝影

新店行動治理座談會今聚焦寶高智慧園區，以及在地交通問題，新北高通局表示，前瞻計畫爭取到補助蓋綠湖公園地下停車場，今年底完工將能提供336個汽車位、47個機車位。另外，經發局提到，寶高園區今年3月已啟用收托，二期開發再規畫適當用地來做其他收托評估。

新北市長侯友宜今前往新店行動治理座談會，會上許多里長踴躍發言，關注安坑輕軌、寶高園區、及新店景美交界處交通問題，以及瑠公圳的加蓋議題等。侯友宜在座談會前也特別感謝新店太平宮及大香山慈音巖2間寺廟並致贈獎牌，表揚疫情升溫時慷慨捐贈物資，協助防疫。

寶福里長林清和提案，寶高智慧產業園區除規畫公園外，可增設活動中心、托老及托育機構，部分公園亦可規畫室外運動設施。經發局回應，已於今年3月於寶高一期啟用收托，其餘公共設施，後續將於寶高二期開發規畫適當用地納入檢討評估。

此外，張北里長鄭富濃建議，鄰近寶高園區的寶橋停車場建物老舊，建議改建增加停車位。交通局回應，該停車場設有482格小型車位，尖峰停車率87.97％。目前建物尚未達耐用年限50年之限制，且鄰近500公尺的前瞻計畫綠湖公園地下停車場，將於111年底完工，可增加336個汽車位、47個機車位。

侯友宜表示，智慧城市是任內施政重點之一，新北爭取中央預算，共投入41億元興建寶高智慧園區一期，已引進眾多重量級企業進駐，包含鴻海、華電聯網及台灣國際航電等；後續將委託開發單位投入270億元，興建寶高智慧產業園區二期，讓產業群聚更加強大。

民政局長柯慶忠表示，自108年啟動行動治理，新店區迄今列管案件計有248案，已完成236案，達成率95%，市府團隊將持續努力，積極解決地方反映問題。

新北市長侯友宜今前往新店行動治理座談會。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今前往新店行動治理座談會。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今前往新店行動治理座談會，會上許多里長踴躍發言。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今前往新店行動治理座談會，會上許多里長踴躍發言。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今前往新店行動治理座談會，與里長們熱情問候。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今前往新店行動治理座談會，與里長們熱情問候。記者李成蔭／攝影
新店行動治理座談會今聚焦寶高智慧園區，以及在地交通問題。記者李成蔭／攝影
新店行動治理座談會今聚焦寶高智慧園區，以及在地交通問題。記者李成蔭／攝影
新店區長朱思戎。記者李成蔭／攝影
新店區長朱思戎。記者李成蔭／攝影

新北市長 停車場 侯友宜

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