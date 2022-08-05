安坑輕軌年底通車 地方盼完善轉乘停車位等配套
安坑輕軌年底通車，周邊交通配套成為居民關注焦點，有里長反映該規畫機車格及共享單車。交通局表示，K3至K5站已經規畫設置機車格及自行車停放區，將於通車前完成施作；K1至K3站也預留共享單車空間，後續配合輕軌工程施作。
德安里長丁萬貴建議，安坑輕軌安一道路兩旁劃設機車格、腳踏車格或設置YouBike及綠化，讓輕軌達到全方位使用。居民也說，輕軌附近離住宅區有段距離若有相關轉乘規畫，搭乘輕軌會比較方便。
交通局及捷運局表示，安坑輕軌預計年底前通車，其中K3台北小城至K5景文科大站周邊共計已規劃設置316格機車位及自行車240席；K1雙城站至K3台北小城站周邊也已規劃設置YouBike2.0，後續將配合輕軌工程期程施作。
另外，有民眾反應在輕軌尾段的機廠多設一站，方便民眾搭乘。捷運局回應，當地因為地勢關係無法設站，但已經請交通局參酌里長建議調整公車路線來做接駁，正徵求新闢安泰路至K1輕軌雙城站的公車路線經營者。另外，9月也將完成檢討機廠站評估報告。
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