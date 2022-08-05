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貢寮模範父親表揚有創意 子女奉茶感謝爸爸

觀天下／ 記者李嘉文／貢寮報導
貢寮模範父親的表揚，現場還準備了奉茶儀式，讓子女們親自對爸爸表達感謝之意。 圖／觀天下有線電視提供
貢寮模範父親的表揚，現場還準備了奉茶儀式，讓子女們親自對爸爸表達感謝之意。 圖／觀天下有線電視提供

為肯定父親對於家庭的付出，貢寮區公所就在今(5)日舉辦了模範父親的表揚活動，這次選拔出每個里共11位的模範父親，現場還準備了奉茶儀式，讓子女們親自對爸爸表達感謝之意，立法委員和市議員等都前來獻上祝福。

貢寮區長鍾耀磊表示，這次選拔出的模範父親，有的年輕時從事礦工，有的是捕魚等等，每個父親都是為了家庭無私付出，感謝每個爸爸對家庭和鄰里事務的奉獻，祝每位爸爸父親節快樂。

這次貢寮區市級的模範父親是福隆里的蘇義春，年輕從事土木工程，努力工作撫養孩子，教育自己的子女是採用鼓勵的方式，讓他們適性發展，對於鄰里也都很熱心協助，此次當選市級模範父親實在是實至名歸。

福隆里長吳憲彰表示，蘇爸爸從年輕時就為了家庭努力打拼，特別重視子女的教育，所以每個子女在社會都很有成就，家庭非常和睦，蘇爸爸平時對於地方的開發等等事務都熱心協助，所以受到肯定，得到市長的表揚。

每一位模範父親都有著不同的家庭背景和故事，但是每個父親對家庭的無怨無悔的付出都是一樣的，父親節要到了，子女們不要忘了給父親一個擁抱，感謝父親長久以來的辛勞，祝福全天下的爸爸，父親節快樂。

貢寮 父親節 福隆

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