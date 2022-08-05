新北3座科技中心聯合揭牌 打造科技教育殿堂

數位科技時代來臨，為了培養學生「動手做」和「思考創新」，以及讓學生擁有自造的能力，新北市政府今(5)日在樟樹國際實中舉辦了「樟樹、江翠及欽賢科技中心」的聯合揭牌儀式，共同打造新北科技教育殿堂，共築孩子的大未來。

副市長劉和然也體驗了由學生自製的自動偵測沙灘垃圾清掃的無人淨灘車以及自動進行垃圾分類的資源回收機，「自造教育及科技中心」成立就是希望藉由訓練學生自己動手做，並發現問題、解決問題的能力，並從過程中感受到製作的樂趣。

新北市副市長劉和然表示，新北市是全國推動科技教育最完善的縣市，整合全市11間科技中心、3間程式體驗中心、3間新興科技區域推廣中心、9間d-school生活科技教室學校，共計26間推動科技教育場域，不只數量最多、且含括國小、國中及高中，學習階段最完整、並融合生活科技、資訊科技、STEAM及創客教育，課程最具多元，用26個支點撐起新北市孩子的科技力。

樟樹國際實中校長陳浩然表示，創意發想、動手實作，讓知識變有用，是未來培育人才最重要的教育方針，創客中心就是秉持這個理念來培育孩子，所以今天的科技中心整合了國小、國中、高中直到大學，一條龍的培育孩子，汐止的製造中心一定會成為汐止區培育科技素養孩子的重鎮。