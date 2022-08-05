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新北7月CPI年漲幅2.91% 主因電費、外食、油料漲

中央社／ 新北5日電

新北市主計處今天公布新北7月消費者物價指數（CPI），比上年同月漲幅2.91%；主因為電費、外食費、油料費與交通費上漲。以月支出7萬元家庭為例，平均消費支出增加2040元。

新北市政府主計處今天公布7月份新北市消費者物價總指數（CPI），較上月漲幅0.05%，較上年同月漲幅2.91%。

主計處說，7月份物價較上月上漲，主因是7月開始針對用電大戶調漲電價，電費上漲幅度1.40%所致；但成衣服飾折扣促銷及保養品優惠活動，抵銷部分漲幅。

主計處表示，7月份物價較上年同月上漲，主因電費、外食費、油料費與交通服務、維修零件，分別較上年漲幅12.64%、7.03%、4.47%及1.90%，加上水果及水產品價格以分別較上年漲幅11.23%及8.99%所致。

主計處說，若以每月消費支出約新台幣7萬元之家庭為例，就7月CPI年增率2.91%而言，在購買相同品質與數量的商品及服務情況下，平均消費支出會較上年同月增加2040元。

在7月CPI變動對消費支出影響的7大類中，食物類因水果、水產品及外食費價格上漲而增加1022元；居住類因電費上漲而增加654元；交通及通訊類因油料費與交通服務及維修零件上漲而增加210元。

主計處說，消費者物價指數是反映與居民生活有關的消費性產品及勞務價格，統計出來的物價變動指標，CPI 是衡量通貨膨脹的主要指標之一。

CPI 外食

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