三芝微笑單車增三個站點 著名景點串起來

暑假期間到北海岸旅遊，搭乘大眾運輸工具轉換微笑單車也是不錯選擇，新北市議員鄭宇恩爭取在三芝市區增設YouBike站點，8/5起三芝區新增三處的站點啟用，民眾從海岸線一路踩單車玩進三芝市區，景點串連將變得更輕鬆容易。

市議員鄭宇恩指出，新增的三處站點，分別是三芝國中、兒一公園以及櫻花水車公園，每一處分別增設YouBike2.0各15樁，然而在北海岸增設YouBike著實不易，為此也鼓勵民眾不論是觀光或是通勤都可以多加利用，提升使用率，爭取未來能夠為北海岸增設更多的YouBike站點。

透過YouBike站點間的串連，民眾到訪知名的三芝淺水灣，再到市區三芝國中站吃美食、或是到兒一公園站與櫻花水車公園站，親子一起玩公園、賞美景，都是輕鬆愜意旅遊的不錯選擇，微笑單車將著名景點，點、線、面串連起來，讓民眾發現三芝原來這麼好玩。